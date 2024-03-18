'Dünyanın en büyük yanaklarına' sahip kadın görünüşüyle ​​dalga geçen trollere cevap veriyor

Yakın zamanda Instagram hesabını gizliye alan Anastasia ise şu yanıtı verdi: "Bu tür düşünceyi hiç anlamıyorum. Başkalarının söylediklerine dayanarak nasıl görünüşüm hakkında düşünebildiğimi anlamıyorum. Anlamıyorum. Başkalarının ne dediği umurumda değil çünkü bu benim yüzüm ve onu sevmeliyim, sen değil. Bu benim yüzüm ve hayatım."