'Dünyanın en büyük yanaklarına' sahip kadın görünüşüyle ​​dalga geçen trollere cevap veriyor

Bir kadın "dünyanın en büyük yanaklarına" sahip olduğu için sürekli trolleniyor ama harika göründüğünü düşünüyor. 36 yaşındaki Anastasia Pokreshchuk, dramatik görünümü elde etmek için yıllar boyunca dolgu ve ameliyatlara binlerce para harcadı ve bu da onun sosyal medyada ünlü olmasını sağladı. Ukrayna'nın Kiev kentinde yaşayan modelin, değişimini takip etmeyi seven Instagram'da binlerce takipçisi var.
Daily Star'da yer alan habere göre, Anastasia Pokreshchuk şu ana kadar yanaklarının ve çene hattının şeklini tamamen değiştirdi. Ayrıca dudak dolgusu ve göğüs estetiği yaptırdı ve bunların hepsini sosyal medyada paylaştı. Anastasia'nın kendisini destekleyen pek çok hayranı olsa da trollerden de acımasız yorumlar alıyor.
Kısa bir süre önce, kimsenin onu çekici bulmayacağını iddia eden kötü bir sosyal medya kullanıcısına karşılık vermek için Instagram hesabında bir paylaşım yaptı. Yorumda şöyle yazıyordu: "Biri ona güzel göründüğünü söyleyerek yalan söyledi."
Yakın zamanda Instagram hesabını gizliye alan Anastasia ise şu yanıtı verdi: "Bu tür düşünceyi hiç anlamıyorum. Başkalarının söylediklerine dayanarak nasıl görünüşüm hakkında düşünebildiğimi anlamıyorum. Anlamıyorum. Başkalarının ne dediği umurumda değil çünkü bu benim yüzüm ve onu sevmeliyim, sen değil. Bu benim yüzüm ve hayatım."
Kendisi için "en önemli şeyin" görünüşünü beğenmesi olduğunu da açıkladı. İnsanlara "hayatımı istediğim gibi yaşamak" istediğini söyledi ve şöyle ekledi: "Benim hayatımı benim için yaşamayacaksın, tamam mı?"
Vücudunun değişimi ilk olarak 26 yaşındayken başladı. Büyük yanaklara aşık olmasına rağmen kaplamalar, göğüs implantları yaptırıyor ve alnına botoks yaptırıyor. Ayrıca yalnızca dolgulara binlerce para saçtı ve hatta cesur ve dramatik görünümü nedeniyle bir Marvel karakteriyle bile karşılaştırıldı.