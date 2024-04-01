Dünyanın en pahalı baharatı Türkiye'de! Hafızayı arşa çıkarıyor, depresyon ve anksiyete ile savaşıyor

İkinci yıl dört dönüm alandan, üçüncü yıl bir dönüm alandan 1 kilogram safran elde edebiliriz. Yaklaşık olarak 1 kilogram safran 170 bin çiçekten elde edilir ama her çiçekte üç tane safran lifi vardır. Bunu 3 ile çarpmamız gerekir. O da yaklaşık olarak 510 bin kırmızı lif elde etmiş oluruz” dedi.