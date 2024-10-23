Dünyanın en sağlıklı sebzesi açıklandı: Bir bardağında bin şifa var! Kadınlara daha çok faydalı

Ameirka'da yapılan bir araştırmaya göre sağlığa en faydalı sebze tere olarak belirlendi.
Yüksek demir içeriğine sahip olan tere, kanı ve bağırsakları temizleyici özelliğe sahip. Aynı zamanda idrar sökücü olarak da fayda sağlıyor.
Tere çayı gribal hastalıklara yakalanma riskini azaltır ve hastalık durumunda bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun daha hızlı iyileşmesini sağlar. Boğaz ağrısına faydalı olan tere, balgam söktürür.
Terenin bir diğer faydası da sindirim sistemi. İştah açıcı özelliği vardır. Kabızlık için müshil olarak kullanılır.
Eğer demir eksikliğinden kaynaklanan kemik hastalıkları, saç dökülmeleri ve kırılgan tırnak yapıları gibi durumlara sahipseniz tere sebzesi tam size göre. Düzenli olarak tüketildiğinde kansızlığı dengeleyen tere, yüksek düzeyde demir içerdiği için kan yapıcı özelliği sahip.
Tere tohumu çiğnenerek tüketilirse öksürük, baş ağrısı, astım ve bronşit tedavilerinde kullanılabilir. Nefes açıcı özelliği sayesinde nefes daralma sorununa iyi gelir.