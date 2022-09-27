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  4. Dünyanın en zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Ölüme götüren etiket oyunu

Dünyanın en zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Ölüme götüren etiket oyunu

27.09.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı bir bünye için sağlıklı beslenme ilk kuraldır. Vücutta oluşan inflamasyon, kontrol altına alınamadığında sağlığınız açısından kötü sonuçlar doğurabilir. İnflamasyon, yaralandığınızda veya hastalandığınızda vücudunuzun kendini korumanın doğal yolu budur. Vücudunuzun kendini hastalıklardan korumasına ve iyileşmeyi teşvik etmesine yardımcı olabilir. Öte yandan, kronik, sürekli inflamasyon, diyabet, kalp hastalığı ve obezite gibi artan hastalık riski ile bağlantılıdır.

İlginç bir şekilde, yediğiniz yiyecekler vücudunuzdaki iltihabı önemli ölçüde etkileyebilir. Mümkün olduğunca sağlıklı kalmak için, iltihabı tetikleyen gıdaların tüketimini en aza indirerek ve iltihap önleyici gıdalar yiyerek iltihabı azaltabilirsiniz. Market raflarında satılan birçok ürün paketi her ne kadar göz alıcı görünse de aşağıda bulunan zararlı içeriklerin olmadığından emin olmanız için mutlaka etiket kontrolü yapmalısınız. İşte iltihaplanmaya neden olabilecek 6 yiyecek...

İLTİHAPLANMAYA NEDEN OLAN YİYECEKLER

İŞLENMİŞ ET

İŞLENMİŞ ET
İşlenmiş et tüketmek kalp hastalığı, diyabet, mide ve kolon kanseri riskinin artmasıyla ilişkilidir. Bunların arasında jambon, füme et ve sosis gibi şarküteri ürünleri yer alıyor.

ALKOL TÜKETİMİ

ALKOL TÜKETİMİ
Ağır alkol tüketimi iltihabı artırabilir ve vücudunuzda iltihaplanmaya neden olan sızdıran bağırsak yol açabilir.

RAFİNE KARBONHİDRATLAR

RAFİNE KARBONHİDRATLAR
Tüm karbonhidratlar kötü olmasa da çoğu sağlık için kötüdür. Araştırmacılar, modern diyetteki rafine karbonhidratların, obezite ve iltihaplı bağırsak hastalığı riskini artırabilecek iltihaplı bağırsak bakterilerinin büyümesini teşvik edebileceğini öne sürüyorlar.

BİTKİSEL TOHUM VE YAĞLARI

BİTKİSEL TOHUM VE YAĞLARI
Bazı bilim insanları, soya fasulyesi yağı gibi bitkisel yağların, çok yüksek omega-6 yağ asidi içeriği nedeniyle iltihaplanmayı desteklediğine inanmaktadır.

Omega-6 yağları gerekli olsa da tipik Batı diyeti insanların ihtiyaç duyduğundan çok daha fazlasını sağlar. Sağlık uzmanları, omega-6 / omega-3 oranınızı iyileştirmek ve omega-3'lerin anti-inflamatuar faydalarından yararlanmak için yağlı balıklar gibi omega-3 açısından daha zengin yiyecekler yemeyi önerir.

YAPAY TRANS YAĞLAR

YAPAY TRANS YAĞLAR
Yapay trans yağlar muhtemelen yiyebileceğiniz en sağlıksız yağlardır. Sıvı olan doymamış yağlara hidrojen ekleyerek, onlara daha katı bir yağın stabilitesini vererek oluşturulurlar. İçerik etiketlerinde trans yağlar genellikle kısmen hidrojene yağlar olarak listelenir. Çoğu margarin trans yağ içerir ve raf ömrünü uzatmak için genellikle işlenmiş gıdalara eklenirler.

Yapay trans yağları tüketmek, iltihaplanmayı ve kalp hastalığı da dahil olmak üzere çeşitli hastalıklara yakalanma riskinizi artırabilir.
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