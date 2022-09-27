Dünyanın en zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Ölüme götüren etiket oyunu

İlginç bir şekilde, yediğiniz yiyecekler vücudunuzdaki iltihabı önemli ölçüde etkileyebilir. Mümkün olduğunca sağlıklı kalmak için, iltihabı tetikleyen gıdaların tüketimini en aza indirerek ve iltihap önleyici gıdalar yiyerek iltihabı azaltabilirsiniz. Market raflarında satılan birçok ürün paketi her ne kadar göz alıcı görünse de aşağıda bulunan zararlı içeriklerin olmadığından emin olmanız için mutlaka etiket kontrolü yapmalısınız. İşte iltihaplanmaya neden olabilecek 6 yiyecek...

İLTİHAPLANMAYA NEDEN OLAN YİYECEKLER

İŞLENMİŞ ET İşlenmiş et tüketmek kalp hastalığı, diyabet, mide ve kolon kanseri riskinin artmasıyla ilişkilidir. Bunların arasında jambon, füme et ve sosis gibi şarküteri ürünleri yer alıyor.

ALKOL TÜKETİMİ Ağır alkol tüketimi iltihabı artırabilir ve vücudunuzda iltihaplanmaya neden olan sızdıran bağırsak yol açabilir.

RAFİNE KARBONHİDRATLAR Tüm karbonhidratlar kötü olmasa da çoğu sağlık için kötüdür. Araştırmacılar, modern diyetteki rafine karbonhidratların, obezite ve iltihaplı bağırsak hastalığı riskini artırabilecek iltihaplı bağırsak bakterilerinin büyümesini teşvik edebileceğini öne sürüyorlar.

BİTKİSEL TOHUM VE YAĞLARI Bazı bilim insanları, soya fasulyesi yağı gibi bitkisel yağların, çok yüksek omega-6 yağ asidi içeriği nedeniyle iltihaplanmayı desteklediğine inanmaktadır.



Omega-6 yağları gerekli olsa da tipik Batı diyeti insanların ihtiyaç duyduğundan çok daha fazlasını sağlar. Sağlık uzmanları, omega-6 / omega-3 oranınızı iyileştirmek ve omega-3'lerin anti-inflamatuar faydalarından yararlanmak için yağlı balıklar gibi omega-3 açısından daha zengin yiyecekler yemeyi önerir.