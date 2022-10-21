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  4. ‘Dur’ ihtarına uymayan araçtan kaçak göçmenler çıktı

‘Dur’ ihtarına uymayan araçtan kaçak göçmenler çıktı

20.10.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’nde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobilde 7 kaçak göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, 34 FJV 045 plakalı C.K.

Kırklareli’nde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobilde 7 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 34 FJV 045 plakalı C.K. yönetimindeki otomobil, Cumhuriyet Mahallesi’nde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymadı. Polisler ve C.K. arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca sonunda şüpheli C.K. aracını bırakarak kaçamaya başladı. Kısa süre sonra ekipler, kaçan C.K.’yi yakaladı. Otomobilde yapılan aramada, bagaj dahil olmak üzere toplamda 7 kaçak göçmen yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücü C.K’nin ise emniyette işlemleri devam ediyor.

‘Dur’ ihtarına uymayan araçtan kaçak göçmenler çıktı

‘Dur’ ihtarına uymayan araçtan kaçak göçmenler çıktı

‘Dur’ ihtarına uymayan araçtan kaçak göçmenler çıktı

‘Dur’ ihtarına uymayan araçtan kaçak göçmenler çıktı

‘Dur’ ihtarına uymayan araçtan kaçak göçmenler çıktı

‘Dur’ ihtarına uymayan araçtan kaçak göçmenler çıktı

‘Dur’ ihtarına uymayan araçtan kaçak göçmenler çıktı

‘Dur’ ihtarına uymayan araçtan kaçak göçmenler çıktı

‘Dur’ ihtarına uymayan araçtan kaçak göçmenler çıktı

‘Dur’ ihtarına uymayan araçtan kaçak göçmenler çıktı

‘Dur’ ihtarına uymayan araçtan kaçak göçmenler çıktı
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Kırklareli

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