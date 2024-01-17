Duymayan kalmasın: Karbonatın daha önce duymadığınız 8 farklı kullanım alanı! Meğer öyle faydaları varmış ki...

Evinizde bulunan sıradan bir malzeme olan karbonatın aslında pek çok farklı alanda kullanılabilecek birçok faydası var. Karbonat, daha önce duymadığınız 8 farklı kullanım alanıyla mucizevi faydalar sağlıyor. Ev temizliğinden kişisel bakıma kadar karbonatın birçok faydasını haberimizde derledik.
Tarak ve fırçalarınızı temizlemek için sıcak suyun içine bir çay kaşığı karbonat koyup fırçalarınızı içinde bir süre bekletebilirsiniz.
Parkelerinizi bir kova sıcak suya yarım bardak karbonat ekleyip silerek parlatabilir, hatta çiziklerin görünümünü azaltabilirsiniz.
Bulaşıklarınızdan bir türlü çıkmayan yağ lekelerinden kurtulmak için bir kepçe karbonatı bulaşık deterjanınızın içine koyabilirsiniz.
Lavabonuz tıkandığında, lavabonuza bir miktar karbonat koyup üzerine bir bardak sirke dökerek tıkanıklığı açabilirsiniz.
Çocukların duvarlarda kuru boyalarla yaptığı resimleri nemli bir bez ve karbonat ile kolayca çıkarabilirsiniz.