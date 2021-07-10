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  4. Edirne'de "Bedava Palas"ta yoğunluk arttı! Her gün onlarca kişi orada yatıyor

Edirne'de "Bedava Palas"ta yoğunluk arttı! Her gün onlarca kişi orada yatıyor

10.07.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'ye gelen birçok seyircinin otel fiyatlarının yüksekliği nedeniyle tercih ettiği ve "Bedava Palas" diye niteledikleri Selimiye Camisi çevresinde yoğunluk arttı.

Ege ve Akdeniz'den 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için perşembe gününden itibaren kente gelmeye başlayan güreş sevdalıları, Selimiye Meydanı ve çevresine yerleşmeye devam ediyor.

Güreşseverlerin bazıları kurduğu çadırlarda yatarken bazıları da yere serdiği yataklarında geceyi geçirdi.

HER GÜN ONLARCA KİŞİ "BEDAVA PALAS"TA KALIYOR

Günün ilk ışıklarıyla uyanan güreş sevdalıları, kahvaltılarını da bu alanda yaparak müsabakaları izlemek için Sarayiçi Er Meydanı'nın yolunu tutuyor. Güreşlerin bitimiyle adres yeniden "Bedava Palas" oluyor.
Balıkesir Gömeç'ten gelen Musa Aktaş, AA muhabirine, yağlı güreşleri çok sevdiğini söyledi. "Güreş sevdamız çok, onun için buradayız." diyen Aktaş, "İnşallah iyi bir güreş seyredeceğiz. Cuma sabah geldik. Bitinceye kadar buradayız. Bu sevda böyle bitmiyor işte. Ne olsa katlanılıyor." ifadelerini kullandı.

"GÜREŞLERİ İZLEYEMEYİNCE HASTALANIYORUM"

"GÜREŞLERİ İZLEYEMEYİNCE HASTALANIYORUM"
Mehmet Aktaş da güreşleri izlemeye gelemediği zaman kendini kötü hissettiğini, hastalandığını belirtti. Daha önce cami avlusunda da yattığını anlatan Aktaş, "Sokaklarda yattığımız zaman da oldu çimlerin üstünde. Çadır aldık, çadırımızda devam ediyoruz. Oteller pahalı ve yer bulamıyoruz." dedi.
Antalya Korkuteli'nden gelen Hüseyin Atmaca da 12 yıldır güreşleri izlemeye geldiğini söyledi. Çadırda kalıp yemeğini hazırladığını belirten Atmaca, "Otellerde rahat edemiyoruz. Biz Yörüğüz. Yörük olduğumuz için çadırı çok seviyoruz. Çocukluğumdan beri sevdiğim bir spor. Başkası futbola gider, başka dallara gider. Bizimki de yağlı güreş." diye konuştu.
Bursa'dan gelen Hüseyin Salı da arkadaşlarıyla güreş izlemek istediğini söyledi. Güreş için sokaklarda yattığını aktaran Salı, "1990 yılından beri geliyorum ama artık bırakacağım galiba. Bu ayak 'gitmeyeceğim' diyor. Çadırda 2 senedir kalıyoruz. Torunum halletti. Daha önce dışarıda yatıyorduk. Güreşi seviyoruz, pehlivanların hepsini tanıyoruz. Geliyorum burada bu meşakkate katlanıyorum." dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Edirne
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