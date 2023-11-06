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    4. Elektrik faturasını yarı yarıya düşürmek mümkün! Bu yöntemlerle cebiniz rahat edecek

    Elektrik faturasını yarı yarıya düşürmek mümkün! Bu yöntemlerle cebiniz rahat edecek

    06.11.2023 13:37 | Son Güncelleme:
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    Kira, faturalar ve mutfak masrafları derken evinizin giderlerini düşürmek için bazı taktikler deneyebilirsiniz. Evinizdeki tasarrufa elektrik faturalarından başlayabilirsiniz. Birçok tüketicinin bilmediği bazı yöntemlerle elektrik faturanızı yarı yarıya düşürmek mümkün. İşte elektrik faturanızı düşürmenize yarayacak bazı yöntemler...

    Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde evinde tasarruf yapmak isteyenler öncelikli olarak faturalarını düşürmenin yöntemlerini araştırıyorlar. Her ay düzenli olarak ödediğimiz faturaları bazı yöntemlerle yarı yarıya düşürmek mümkün. Bizde sizler için birçok tüketicinin bilmediği bu yöntemleri derledik. İşte elektrik faturanızı düşürmenin püf noktaları...

    ELEKTRİK FATURASINI YARI YARIYA DÜŞÜRMEK MÜMKÜN!

    1-) TEKNOLOJİK CİHAZLARINIZI BEKLEMEYE ALMAYIN

    1-) TEKNOLOJİK CİHAZLARINIZI BEKLEMEYE ALMAYIN
    Cihazlarınızı bekleme moduna almak yerine kapatmanız tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Ayrıca şarj cihazınızı kullanmadığınız zaman fişte bırakmamaya özen gösterin. Şarj ettiğiniz telefonunuzun şarjı dolduğunda, şarj etmeye devam etmeyin.

    2-) KETTLE KULLANIMI

    2-) KETTLE KULLANIMI
    Kettle kullanırken ihtiyacınız kadar su koyun. Daha fazla su kullanmamaya dikkat edin.

    3-) MİKRODALGA FIRIN TERCİH EDEBİLİRSİNİZ

    3-) MİKRODALGA FIRIN TERCİH EDEBİLİRSİNİZ
    Mutfakta yavaş pişiriciler ve mikrodalga fırınlar daha az enerji harcar. Bu yüzden elektrikli fırın yerine mikrodalga fırın tercih etmeniz faturanızın düşmenine yarayacaktır.

    4-) KURUTMA MAKİNESİNDEN TASARRUF EDEBİLİRSİNİZ

    4-) KURUTMA MAKİNESİNDEN TASARRUF EDEBİLİRSİNİZ
    Çamaşır kurutma makinesi yerine ısıtmalı havalandırıcı kullanabilir ve kurutma makinesinin daha az çalışmasını sağlayabilirsiniz.

    5-) ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANIMINA DİKKAT

    5-) ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANIMINA DİKKAT
    Çamaşırlarınızı yıkarken makineyi tam kapasite çalıştırdığınızdan emin olun. Çamaşırları bastırdığınızda tamburla arasında bir karış boşluk kalmalıdır. Az kirli çamaşırlarda ise ekonomik program kullanın.
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    Anahtar Kelimeler:
    Elektrik faturası

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