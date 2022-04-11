Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ödenecek? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Zamlandı mı?

Emekli bayram ikramiyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemindeki konulardan biri. Yeni düzenlemede “Her yıl enflasyon oranında arttırılır” hükmünün konulması planlanıyor. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ödenecek? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Zamlandı mı? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK 2022?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınan konulardan biri de emeklilerin bayram ikramiyesinin her sene otomatik olarak arttırılması.

Bunun için yasal düzenleme yapılarak, “Her yıl enflasyon oranında arttırılır” hükmünün konulması planlanıyor.

Verilen bilgiye göre, bu konuda Maliye Bakanlığı ve AK Parti’nin ekonomi kurmayları bir çalışma yapıyor. Bütçeye maliyeti hesaplanıyor.

Toplantılarda, Bayram ikramiyesinin 2 bin lira olması yönünde görüşler dile getirildiği öğrenildi. Maliyetin çok yüksek olacağının iddia edilmesi üzerine, bunun bir kurala bağlanması ve her yıl otomatik bir artış yapılması önerisi değerlendirildi. Bu görüş daha fazla ağırlık kazandı.