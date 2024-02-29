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    4. Emekli olup köye yerleşti "15 yaşını göremez" demişlerdi! Kızları şimdi 28 yaşında, doğal ürünlerle besliyorlar 'Çok işe yaradı'

    Emekli olup köye yerleşti "15 yaşını göremez" demişlerdi! Kızları şimdi 28 yaşında, doğal ürünlerle besliyorlar 'Çok işe yaradı'

    29.02.2024 11:14
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    Gümüşhane’de yaşayan 25 yıllık öğretmen Yaşar Temel Başer, doktorların "15 yaşını göremez" dediği engelli kızı Nur Hilal Başer’in daha uzun bir hayat sürmesi için 2007 yılında emekli olarak köye yerleşti. Tamamen doğal besinlerle beslenen Nur Hilal Başer, 28 yaşına ulaştı.

    Gümüşhane’nin merkeze bağlı Gözeler köyünde yaşayan emekli sınıf öğretmeni Yaşar Temel Başer (67), hayatını Mukopolisakkaridoz (MPS) hastası engelli kızı Nur Hilal Başer’e adadı. MPS hastalığı tanısının koyulmasının ardından doktorların "15 yaşını göremez" dediği kızı için harekete geçen Başer, 25 yıllık öğretmenlik mesleğinden emekli olarak 2007 yılında Gözeler köyüne yerleşti.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    DOKTORLARIN "15 YAŞINI GÖREMEZ" DEDİĞİ ENGELLİ KIZLARI ŞİMDİ 28 YAŞINDA

    Kızlarının daha uzun bir ömür geçirmesi için mücadele eden Yaşar Temel Başer ve eşi Rabia Başer, engelli kızlarını 17 yıldır kendi bahçelerinde ürettikleri ve hayvanlarından elde ettikleri doğal ürünlerle besleyerek 28 yaşına kadar yaşamasını sağladı.

    Doğal ürünlerin ve temiz köy havasının kızının uzun yıllar yaşamasında çok etkili olduğunu söyleyen Rabia Başer (67), kızlarının bakımını hiçbir zaman aksatmadıklarını belirtti.

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    Yaşar Temel Başer, gıdaların yanında köydeki temiz hava ve suyun da kızının uzun yaşamasında etkili olduğunu ifade etti.

    Yaşar Temel Başer, “Erken emekli olmamın en büyük nedeni rahatsız olan kızım. Kızımın daha uzun ve sağlıklı yaşaması için emekli olup köye gelmeyi tercih ettim." dedi.

    Başer "Köyde kızımızı organik ve sağlıklı yiyeceklerle, hayvansal gıdalarla besliyoruz. Daha sağlıklı ve daha faydalı oluyor onun için. Hava ve suyun da temiz olması sağlıklı olmasında etkili." ifadelerini kullandı.

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    Gümüşhane mps Göz 5 yaş
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