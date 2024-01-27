En zeki 3 burç belli oldu! Onları sakın hafife almayın

Astrologlara göre, burçlar ile zeka seviyeleri arasında bir ilişki bulunmaktadır. Burçlar, pek çok olumlu ve olumsuz özelliği içerirken aynı zamanda zeka seviyesiyle de ilişkilendirilebilmektedir. İşte IQ seviyesi en yüksek kabul edilen 3 burç ve özellikleri...
İkizler, astrolojide bilgi ile eşleştirilir. Bilgi ana tema olunca tabi ki olaylara vakıf olma enerjisi de aktif oluyor. Aynı zamanda eğitim ve iletişimi temsil eden ve düşünceyle temsil edilen Merkür yönetimi de bu durumu daha da güçlendiriyor.
Başak, astrolojinin analitik burcu olarak isimlendirilir. Başak burçlarının olayları ve kişileri inanılmaz analiz etme özelliği vardır ve iletişimi temsil eden Merkür başak burcunda yücelir. Yani bir başak size hiç tahmin etmediğiniz zamanlarda hiç tahmin etmediğiniz sonuçlar sunar ve şaşar kalırsınız.
Kova, astrolojinin yaramaz gezegeni Uranüs ve klasik yöneticisi Satürn tarafından yönetilir. Uranüs olduğu alan sıradışılık katar. Genel olarak kova burçları olaylara hep bir farklı yönlerden bakar ve sıradışı çözümler sunar. Disiplini temsil eden Satürn ise kova burcuna bilgiyi disipline ederek, olayları yönetmesini sağlar.