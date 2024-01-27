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    4. En zeki 3 burç belli oldu! Onları sakın hafife almayın

    En zeki 3 burç belli oldu! Onları sakın hafife almayın

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    27.01.2024 08:35 | Son Güncelleme:
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    Araştırmalara göre, zeka seviyesi en yüksek olduğu belirlenen 3 burç ortaya çıktı. Bu burçlar, zeka seviyeleri ve analitik düşünme yetenekleri bakımından diğer burçlarla kıyaslandığında daha yüksek bir potansiyele sahip olarak belirlendi. İşte doğuştan zeki kabul edilen burçlar...

    Astrologlara göre, burçlar ile zeka seviyeleri arasında bir ilişki bulunmaktadır. Burçlar, pek çok olumlu ve olumsuz özelliği içerirken aynı zamanda zeka seviyesiyle de ilişkilendirilebilmektedir. İşte IQ seviyesi en yüksek kabul edilen 3 burç ve özellikleri...

    EN ZEKİ 3 BURÇ!

    İKİZLER BURCU

    İKİZLER BURCU

    İkizler, astrolojide bilgi ile eşleştirilir. Bilgi ana tema olunca tabi ki olaylara vakıf olma enerjisi de aktif oluyor. Aynı zamanda eğitim ve iletişimi temsil eden ve düşünceyle temsil edilen Merkür yönetimi de bu durumu daha da güçlendiriyor.

    BAŞAK BURCU

    BAŞAK BURCU

    Başak, astrolojinin analitik burcu olarak isimlendirilir. Başak burçlarının olayları ve kişileri inanılmaz analiz etme özelliği vardır ve iletişimi temsil eden Merkür başak burcunda yücelir. Yani bir başak size hiç tahmin etmediğiniz zamanlarda hiç tahmin etmediğiniz sonuçlar sunar ve şaşar kalırsınız.

    KOVA BURCU

    KOVA BURCU

    Kova, astrolojinin yaramaz gezegeni Uranüs ve klasik yöneticisi Satürn tarafından yönetilir. Uranüs olduğu alan sıradışılık katar. Genel olarak kova burçları olaylara hep bir farklı yönlerden bakar ve sıradışı çözümler sunar. Disiplini temsil eden Satürn ise kova burcuna bilgiyi disipline ederek, olayları yönetmesini sağlar.

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