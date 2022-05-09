HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Engelliler Haftası mesajları 2022! Farkındalık yaratan resimli Engelliler Haftası mesajları ve sözleri

Engelliler Haftası mesajları 2022! Farkındalık yaratan resimli Engelliler Haftası mesajları ve sözleri

09.05.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelliler Haftası mesajları, dünya genelinde fiziksel, zihinsel ya da duyusal açıdan yaşadıkları rahatsızlık sebebiyle bazı hareketleri ya da işlevleri kısıtlanan insanları destelemek için kutlanan bu özel hafta için geri sayım sürerken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Farkındalık yaratan resimli Engelliler Haftası mesajları ve sözleri internette araştırılmaya başlandı. İşte en yeni, özel, anlamı ve etkileyici Engelliler Haftası mesajları...

Engelliler Haftası mesajları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Biz de en güzel farkındalık yaratan resimli Engelliler Haftası mesajları ve sözlerini sizler için hazırladık. Her yıl Mayıs ayının 10-16 tarihleri arasında kutlanan bu özel hafta süresince onlardan desteğinizi esirgemeyin. İşte Engelliler Haftası mesajları...

ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI 2022

Engelli ne demek sen de öğren, görmek ne demek âmâdan öğren, duymak ne demek duyma özürlüden öğren, Yürümek ne demek engelliden öğren!
Bizle birlikte olup da topluma girmek isteyen engellilerin “BİZ DE VARIZ!” çığlığına kulaklarını tıkama.
Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir.
Bana bakarken gözlerindeki acımayı bırak. Bakışlarındaki küçümsemeyi bırak. Bir bakarsın sen acınacak ve küçümsenecek duruma düşersin.
Engelliye acınası bakışlarla değil; hayranlıkla bakmalıyız. Çünkü o kendi engelini aştığı halde biz zihnimizdeki engeli aşamamışız.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin'den gövde gösterisi! Dünyanın beklediği açıklamayı yaptı

Putin'den gövde gösterisi! Dünyanın beklediği açıklamayı yaptı

Gerilimden sonra sürpriz oy oranı! Dengeler değişti..

Gerilimden sonra sürpriz oy oranı! Dengeler değişti..

Suriyelilere saldırıldı iddiası sonrası açıklama geldi

Suriyelilere saldırıldı iddiası sonrası açıklama geldi

Dehşet anlarını anlattı: Ölü taklidi yaparak kurtuldum

Dehşet anlarını anlattı: Ölü taklidi yaparak kurtuldum

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü o ülkeye gitti! İşte yeni işi

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü o ülkeye gitti! İşte yeni işi

''Gedson Fernandes Fenerbahçe'de!'' Ortalık bir anda karıştı...

''Gedson Fernandes Fenerbahçe'de!'' Ortalık bir anda karıştı...

İlginizi Çekebilir

Dakikalar içinde tüm vücudunu sardı! Parmak uçlarını...

Dakikalar içinde tüm vücudunu sardı! Parmak uçlarını...

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yatak odası itirafı olay oldu! “Cinsel ilişkiden sonra..."

Yatak odası itirafı olay oldu! “Cinsel ilişkiden sonra..."

Savaşın dehşetine dayanamadı! Şimdi bir seks işçisi

Savaşın dehşetine dayanamadı! Şimdi bir seks işçisi

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.