Engelliler Haftası mesajları 2022! Farkındalık yaratan resimli Engelliler Haftası mesajları ve sözleri

Engelliler Haftası mesajları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Biz de en güzel farkındalık yaratan resimli Engelliler Haftası mesajları ve sözlerini sizler için hazırladık. Her yıl Mayıs ayının 10-16 tarihleri arasında kutlanan bu özel hafta süresince onlardan desteğinizi esirgemeyin. İşte Engelliler Haftası mesajları...

ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI 2022

Engelli ne demek sen de öğren, görmek ne demek âmâdan öğren, duymak ne demek duyma özürlüden öğren, Yürümek ne demek engelliden öğren!

Bizle birlikte olup da topluma girmek isteyen engellilerin “BİZ DE VARIZ!” çığlığına kulaklarını tıkama.

Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir.

Bana bakarken gözlerindeki acımayı bırak. Bakışlarındaki küçümsemeyi bırak. Bir bakarsın sen acınacak ve küçümsenecek duruma düşersin.