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ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022! ﻿En yeni Dünya Engelliler Haftası mesajları

10.05.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelliler Haftası mesajları ve sözleri, dünya genelinde fiziksel, zihinsel veya duyusal açıdan yaşadıkları rahatsızlık nedeniyle bazı hareketleri ya da işlevleri kısıtlanan insanları destelemek için kutlanan bu özel hafta sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Farkındalık yaratan en yeni Dünya Engelliler Haftası mesajları internette araştırılmaya başlandı. İşte en yeni, özel, anlamı ve etkileyici Engelliler Haftası mesajları ve sözleri...

Engelliler Haftası mesajları ve sözleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Biz de en güzel farkındalık yaratan resimli Engelliler Haftası mesajları ve sözlerini sizler için hazırladık. Her sene Mayıs ayının 10-16 tarihleri arasında kutlanan bu özel hafta süresince onlardan desteğinizi esirgemeyin. İşte Engelliler Haftası mesajları...

ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.
Lütfen akraba evliliklerine dikkat edelim. Akraba evlilikleri sakatlıklara neden olabilir.
Bizle birlikte olup da topluma girmek isteyen engellilerin “BİZ DE VARIZ!” çığlığına kulaklarını tıkama.
Engelli ne demek sen de öğren, görmek ne demek âmâdan öğren, duymak ne demek duyma özürlüden öğren, Yürümek ne demek engelliden öğren!
Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir.
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