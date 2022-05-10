ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022! ﻿En yeni Dünya Engelliler Haftası mesajları

Engelliler Haftası mesajları ve sözleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Biz de en güzel farkındalık yaratan resimli Engelliler Haftası mesajları ve sözlerini sizler için hazırladık. Her sene Mayıs ayının 10-16 tarihleri arasında kutlanan bu özel hafta süresince onlardan desteğinizi esirgemeyin. İşte Engelliler Haftası mesajları...

ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.

Lütfen akraba evliliklerine dikkat edelim. Akraba evlilikleri sakatlıklara neden olabilir.

Bizle birlikte olup da topluma girmek isteyen engellilerin “BİZ DE VARIZ!” çığlığına kulaklarını tıkama.

Engelli ne demek sen de öğren, görmek ne demek âmâdan öğren, duymak ne demek duyma özürlüden öğren, Yürümek ne demek engelliden öğren!