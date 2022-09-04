Ermeniler için büyük öneme sahip! Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 10'uncu ayin

İnanç turizminin merkezlerinden Akdamar Kilisesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Akdamar Kilisesi'nde 2005 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi kilise, 2007'de uluslararası törenle 'anıt müze' olarak açıldı. Tarihi kilisede ilk ayin de 95 yıl aradan sonra 19 Eylül 2010'da yapıldı. Her yıl ayine katılmak isteyen binlerce kişi, kentteki otellerde rezervasyon yaptırıyor. Yılda 1 gün ayin izni verilen kilisede güvenlik gerekçesiyle 2015'ten sonra 3 yıl ara verilen ayinler, güvenlik sorunlarının çözülmesinin ardından tekrar başladı.