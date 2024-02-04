Esin kaynakları 'Kurtuluş Savaşı'! 1920 yılında İspanya'da kurulan 'Los Turcos'un yüzlerce üyesi, kırmızı beyaz kıyafetlerle festivalde boy gösterdi

İspanya'nın güneydoğusundaki Valencia bölgesinde bulunan, yaklaşık 10 bin nüfuslu Sax kasabasında 1-4 Şubat'ta düzenlenen festivalin temelini inşa eden 7 farklı gruptan birisi olan Los Turcos'un 700'den fazla üyesi, kırmızı beyaz kıyafetleri ve ay yıldızlı fesleri ile geçitlerini yaptı. Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır



Sivas doğumlu olan kasabanın azizi Aziz Blas anısına 1627'den bu yana düzenlenen festivalde, İspanyollar, Araganolesliler, Garibaldiler, Hristiyanlar, Faslılar gibi isimlerle kurulan gruplardan biri olan Los Turcos üyeleri, Türk ismini ve Türk bayrağını taşımaktan gurur duyduklarını belirtiyor.

Festival sebebiyle Sax'ın büyük bir bölümünün ve kültürel aktivitelerin yapıldığı Los Turcos Evi'nin Türk bayraklarıyla donatılması ve yerlere "Türk toprağı" diye yazılması da festival için bölgeye gelenlerin ilgisini çekiyor.

Türkiye veya Türklükle direkt hiçbir bağlantısı olmayan 1920'de kurulan "Los Turcos"un esin kaynağının Kurtuluş Savaşı olduğu biliniyor.

"Los Turcos"ların, Osmanlıları anımsatan fesli, pelerinli kostümleri, 1920'li yıllarda İspanya'da satılan "Marcos Tonda" marka bir çikolatanın kağıdı üzerinde yer alan resimden alıntı yapılarak hazırlandığı belirtiliyor.