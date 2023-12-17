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  4. Eskişehir tramvay yolunda feci kaza! Gören dondu kaldı...Otomobil ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var

Eskişehir tramvay yolunda feci kaza! Gören dondu kaldı...Otomobil ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var

17.12.2023 13:54 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de Battal Berke Zegrek'in kullandığı otomobil tramvaylara elektrik akımını sağlayan katener direğine çarptı. Kazada otomobil ikiye bölünürken, sürücü Zegrek hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi de yaralandı.

Korkunç kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi, Yaşar Kemal Caddesi’nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Battal Berke Zegrek kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Keşfet

Savrulan otomobil tramvay yoluna girerek elektrik akımı sağlayan katener direğine çarptı.

Kazanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Battal Berke Zegrek, araçtaki arkadaşları Nurhan Sena Gümüş, Eren Yaşar ve Cihan Zegrek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan durumu ağır olan sürücü Battal Berke Zegrek müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Cihat Zegrek’in durumun da ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Eskişehir
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