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    4. Etkileri inanılmaz: Günde 4 adet ceviz yediğinizde vücudunuzda bakın neler oluyor!

    Etkileri inanılmaz: Günde 4 adet ceviz yediğinizde vücudunuzda bakın neler oluyor!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    27.01.2024 09:00 | Son Güncelleme:
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    Kendisi küçük faydası büyük olan ceviz, muazzam bir besin deposudur ve vücudumuz için birçok fayda sağlar. Günde sadece 4 adet ceviz tüketmenin vücudunuzda ne gibi etkiler yaratabileceğini duyanlar şaşırıyor. Bu küçük ama güçlü besinin sağlık üzerinde inanılmaz etkileri bulunuyor. İşte, günlük beslenmenize eklediğinizde vücudunuzda gözle görülür değişikliklere neden olabilecek cevizin etkileri...

    Doğanın küçük bir mucizesi olarak kabul edilen ceviz, içerdiği besin değerleri ile en faydalı besinlerden biri olarak kabul ediliyor. Günde sadece 4 adet cevizin vücudunuzda ne gibi etkiler yaratabileceğini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Günde 4 adet tüketeceğiniz cevizin inanılmaz faydaları haberimizde...

    GÜNDE 4 ADET CEVİZ YEDİĞİNİZDE BAKIN NELER OLUYOR!

    KALP, TANSİYON VE ŞEKER HASTALIĞINDAN KORUR

    KALP, TANSİYON VE ŞEKER HASTALIĞINDAN KORUR

    Kalp, tansiyon ve şeker hastalığına karşı sizi korur.  İçerdiği omega 3 sayesinde kolesterol seviyenizi düşürür. İçerdiği L-arjinin ile kalp krizi riskini düşürür. İçerdiği ALA sayesinde pıhtı oluşmasını engeller.

    Cevizin insan vücuduna faydası, içeriğindeki mineral ve sağlıklı yağlar sebebiyledir. Bu sağlıklı yağ ve mineraller, bağışıklık sistemini güçlendirmeye destek vermekle birlikte pek çok hastalığın oluşması için vücudun korunmasına da yardımcı olur.

    UNUTKANLIĞI AZALTIR

    UNUTKANLIĞI AZALTIR

    Hücreleri serbest radikallerden koruyarak unutkanlık hastalığı riskini düşürür.

    KİLO KONTROLÜNE YARDIMCI OLUR

    KİLO KONTROLÜNE YARDIMCI OLUR

    Kilo kontrolüne yardımcı olur: Cevizde yer alan lifler, tokluk hissini uzun süre korumunaıza katkıda bulunur. Bu sayede de kilonuzu daha rahat kontrol edebilirsiniz.

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    Anahtar Kelimeler:
    ceviz
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