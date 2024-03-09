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Eylem Tok ve oğlu önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçmıştı! Olayda yeni gelişme: Şimdi o sorunun yanıtı merak ediliyor

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
09.03.2024 23:13
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Türkiye, yazar Eylem Tok'un oğlunun karıştığı kazayı konuşuyor. Kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası Tok ve oğlunun ilk önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçtıkları ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili yaşanan yeni gelişmede Tok'un oğlunun kaza yaptığı araçta bulunan diğer gençlerin ifadelerine ulaşıldı. Gençlerden biri viraja hızlı girildiğini ifade ederken kaçış planını hazırlayan kişinin baba Bülent Cihantimur olup olmadığının araştırıldığı aktarıldı.

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü feci bir kaza meydana gelmişti. Olayda bir çocuk babası Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan aracın sürücüsü genç, olay yerinden kaçmıştı. Gencin, yazar Eylem Tok'un oğlu olduğu ortaya çıkarken, anne ve oğlunun Mısır'a kaçtıklarına dair görüntüler kamuoyuna yansımıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise anne ve oğlunun Mısır üzerinden ABD'ye kaçtıklarını ve kırmızı bülten sürecini başlattıklarını aktarmıştı.


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Olayla ilgili her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Son detaylar CNNTürk canlı yayınında kamuoyuyla paylaşıldı.

"VİRAJA HIZLI GİRDİ"

"VİRAJA HIZLI GİRDİ"

Yazar Eylem Tok'un oğlunun da aralarında bulunduğu 10 genç, 2 araçla yola çıkmıştı. Bir araçta 4 kişi diğer araçta 6 kişi vardı. Kaza yapan araçta bulunan genç ifadesinde, "Önümüzde bir viraj vardı. Ancak T.C. viraja hızlı girdi. Dönerken ATV araçlarını gördük. T.C. aracın direksiyonunu sola doğru kırdı. Araç kaymaya başladı. Bir anda ATV araçlarına çarptık" dedi.

"HAYATIM BİTTİ"

"HAYATIM BİTTİ"

İfadesinin devamında genç, "Yoldan geçen araçlar yardım etmek için durdu. Bu sırada tam hatırlamıyorum ama biri 112'yi aradı. Muhtemelen yoldan geçen şoförlerden biriydi. Ambulans gelene kadar olay yerinde bekledik. T.C. ise şok geçirmişti. 'Hayatım bitti' dedi" diye konuştu.

"EYLEM TOK BİZİ ARACA BİNDİRDİ"

"EYLEM TOK BİZİ ARACA BİNDİRDİ"

Kaza yapan araçta bulunan bir diğer genç ise ifadesinde, "Eylem Tok oğlunu, beni ve bir diğer arkadaşımızı aracına bindirdi. Siteye gittik. Hatta yaralılardan birinin cep telefonu bizde kaldığını daha sonra fark ettik" dedi.

MERAK EDİLEN SORUYA CEVAP ARANIYOR

MERAK EDİLEN SORUYA CEVAP ARANIYOR

CNN TÜRK Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, "Ekipler aslında şunu soruşturuyor; baba Bülent Cihantimur olayı planlayan kişi mi? Şimdi bu soruya yanıt aranıyor. Çünkü Eylem Tok ve oğlunu havalimanına bırakan kişi cerrah olan baba Bülent Cihantimur'un şoförü" bilgisini paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Eylem Tok
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