Eylem Tok ve oğlu önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçmıştı! Olayda yeni gelişme: Şimdi o sorunun yanıtı merak ediliyor

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü feci bir kaza meydana gelmişti. Olayda bir çocuk babası Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan aracın sürücüsü genç, olay yerinden kaçmıştı. Gencin, yazar Eylem Tok'un oğlu olduğu ortaya çıkarken, anne ve oğlunun Mısır'a kaçtıklarına dair görüntüler kamuoyuna yansımıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise anne ve oğlunun Mısır üzerinden ABD'ye kaçtıklarını ve kırmızı bülten sürecini başlattıklarını aktarmıştı.
Olayla ilgili her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Son detaylar CNNTürk canlı yayınında kamuoyuyla paylaşıldı.
Yazar Eylem Tok'un oğlunun da aralarında bulunduğu 10 genç, 2 araçla yola çıkmıştı. Bir araçta 4 kişi diğer araçta 6 kişi vardı. Kaza yapan araçta bulunan genç ifadesinde, "Önümüzde bir viraj vardı. Ancak T.C. viraja hızlı girdi. Dönerken ATV araçlarını gördük. T.C. aracın direksiyonunu sola doğru kırdı. Araç kaymaya başladı. Bir anda ATV araçlarına çarptık" dedi.
İfadesinin devamında genç, "Yoldan geçen araçlar yardım etmek için durdu. Bu sırada tam hatırlamıyorum ama biri 112'yi aradı. Muhtemelen yoldan geçen şoförlerden biriydi. Ambulans gelene kadar olay yerinde bekledik. T.C. ise şok geçirmişti. 'Hayatım bitti' dedi" diye konuştu.
Kaza yapan araçta bulunan bir diğer genç ise ifadesinde, "Eylem Tok oğlunu, beni ve bir diğer arkadaşımızı aracına bindirdi. Siteye gittik. Hatta yaralılardan birinin cep telefonu bizde kaldığını daha sonra fark ettik" dedi.
CNN TÜRK Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, "Ekipler aslında şunu soruşturuyor; baba Bülent Cihantimur olayı planlayan kişi mi? Şimdi bu soruya yanıt aranıyor. Çünkü Eylem Tok ve oğlunu havalimanına bırakan kişi cerrah olan baba Bülent Cihantimur'un şoförü" bilgisini paylaştı.