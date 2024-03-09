Eylem Tok ve oğlu önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçmıştı! Olayda yeni gelişme: Şimdi o sorunun yanıtı merak ediliyor

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü feci bir kaza meydana gelmişti. Olayda bir çocuk babası Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan aracın sürücüsü genç, olay yerinden kaçmıştı. Gencin, yazar Eylem Tok'un oğlu olduğu ortaya çıkarken, anne ve oğlunun Mısır'a kaçtıklarına dair görüntüler kamuoyuna yansımıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise anne ve oğlunun Mısır üzerinden ABD'ye kaçtıklarını ve kırmızı bülten sürecini başlattıklarını aktarmıştı.



