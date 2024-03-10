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  4. Eylem Tok ve oğlu yurt dışına kaçmıştı! İkinci kez kaza yerine gitmiş, firar için baba da arabadaymış: Sürekli annesine bunu söylemiş

Eylem Tok ve oğlu yurt dışına kaçmıştı! İkinci kez kaza yerine gitmiş, firar için baba da arabadaymış: Sürekli annesine bunu söylemiş

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
10.03.2024 22:25
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Eylem Tok ve oğlunun yurt dışına kaçtığı olayla ilgili olarak yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre Eylem Tok'un oğlunu eve bıraktıktan sonra ikinci kez kaza yerine gittiği, firar için evden çıkılırken ilk önce hastaneye diye çıkıldığı, daha sonra da havalimanına gidildiği belirlendi. Eylem Tok'un çalışanı firar için evden çıktılarında ise babanın öndeki araçta olduğunu belirtti. T.C.'nin ise sürekli annesine "Anne beni affet araç pert oldu" dediği öğrenildi.

Annesi ile yurt dışına kaçan 17 yaşındaki T.C. ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. T.C. ile annesi Eylem Tok'un firar yolculuğunda yanlarında çalışan isim her şeyi tek tek anlattı. Tok'un oğlunu eve bıraktıktan sonra ikinci kez kaza yerine gittiğini, firar için evden çıktılarında ise babanın öndeki araçta olduğunu belirtti.


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BABA DA ÖNDEKİ ARAÇTAYMIŞ

BABA DA ÖNDEKİ ARAÇTAYMIŞ

Hastaneye dediler, havalimanına gittiler. Eylem Tok, Oğuz Murat Avcı'yı hayattan koparan oğlu T.C.'yi yurt dışına kaçırırken, babanın da öndeki araçta olduğu ortaya çıktı.

HER ŞEYİ ANLATTI

HER ŞEYİ ANLATTI

Onların firar yolculuğunda havalimanına bırakan Eylem Tok'un çalışanı ifadesinde her şeyi anlattı.

Eylem Tok ve çalışanı o gün yemekteydi. Tok'un telefonu çalmasıyla birlikte ikili panik halinde restorandan ayrıldı. İkili kazanın yaşandığı yere gittiler.

SÜREKLİ ANNESİNE BUNU DEMİŞ

SÜREKLİ ANNESİNE BUNU DEMİŞ

Çalışan ifadesinde, "Ben araç içerisinde kaldım, Eylem hanım arabadan indi. 1-2 dakika geçmeden T.C.'yi aracın ön koltuğuna oturttu. Eylem Hanım ve 2 çocuk da arabanın arka koltuğuna oturdu. Ben de 'U' dönüşü yaparak geldiğim yoldan geri döndüm. T.C. şoktaydı. Annesine sürekli 'Anne beni affet araç pert oldu' diyordu" dedi.

DİĞER SÜRÜCÜ 14 YAŞINDA ÇIKTI

DİĞER SÜRÜCÜ 14 YAŞINDA ÇIKTI

T.C.'nin yarıştığı aracın şoförü de ehliyetsizdi ve 14 yaşında olduğu ortaya çıktı.Genç çocuk ifadesinde "Orman yolunda T.C. beni solladı. Hızlı bir şekilde viraja girdi. Kontrolünü kaybetti su kanalına girdi. Ben hemen aracımı durdurdum. Yaklaşık 10 dakika sonra annesi bir araçla yanında bir kadınla geldi. T.C. ile birlikte o araca bindik ve bizi götürdüler" dedi.

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Eylem Tok
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