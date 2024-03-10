Eylem Tok ve oğlu yurt dışına kaçmıştı! İkinci kez kaza yerine gitmiş, firar için baba da arabadaymış: Sürekli annesine bunu söylemiş

Annesi ile yurt dışına kaçan 17 yaşındaki T.C. ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. T.C. ile annesi Eylem Tok'un firar yolculuğunda yanlarında çalışan isim her şeyi tek tek anlattı. Tok'un oğlunu eve bıraktıktan sonra ikinci kez kaza yerine gittiğini, firar için evden çıktılarında ise babanın öndeki araçta olduğunu belirtti.
Hastaneye dediler, havalimanına gittiler. Eylem Tok, Oğuz Murat Avcı'yı hayattan koparan oğlu T.C.'yi yurt dışına kaçırırken, babanın da öndeki araçta olduğu ortaya çıktı.
Onların firar yolculuğunda havalimanına bırakan Eylem Tok'un çalışanı ifadesinde her şeyi anlattı.
Eylem Tok ve çalışanı o gün yemekteydi. Tok'un telefonu çalmasıyla birlikte ikili panik halinde restorandan ayrıldı. İkili kazanın yaşandığı yere gittiler.
Çalışan ifadesinde, "Ben araç içerisinde kaldım, Eylem hanım arabadan indi. 1-2 dakika geçmeden T.C.'yi aracın ön koltuğuna oturttu. Eylem Hanım ve 2 çocuk da arabanın arka koltuğuna oturdu. Ben de 'U' dönüşü yaparak geldiğim yoldan geri döndüm. T.C. şoktaydı. Annesine sürekli 'Anne beni affet araç pert oldu' diyordu" dedi.
T.C.'nin yarıştığı aracın şoförü de ehliyetsizdi ve 14 yaşında olduğu ortaya çıktı.Genç çocuk ifadesinde "Orman yolunda T.C. beni solladı. Hızlı bir şekilde viraja girdi. Kontrolünü kaybetti su kanalına girdi. Ben hemen aracımı durdurdum. Yaklaşık 10 dakika sonra annesi bir araçla yanında bir kadınla geldi. T.C. ile birlikte o araca bindik ve bizi götürdüler" dedi.