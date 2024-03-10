Eylem Tok ve oğlu yurt dışına kaçmıştı! İkinci kez kaza yerine gitmiş, firar için baba da arabadaymış: Sürekli annesine bunu söylemiş

DİĞER SÜRÜCÜ 14 YAŞINDA ÇIKTI

T.C.'nin yarıştığı aracın şoförü de ehliyetsizdi ve 14 yaşında olduğu ortaya çıktı.Genç çocuk ifadesinde "Orman yolunda T.C. beni solladı. Hızlı bir şekilde viraja girdi. Kontrolünü kaybetti su kanalına girdi. Ben hemen aracımı durdurdum. Yaklaşık 10 dakika sonra annesi bir araçla yanında bir kadınla geldi. T.C. ile birlikte o araca bindik ve bizi götürdüler" dedi.