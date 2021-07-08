Fatih Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tosuncuk'un ağabeyi gözaltına alındı!

Fatih Aydın'ın gözaltına alınmasının ardından "Fatih Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Fatih Aydın, Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandırıp milyonlarca TL ile yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın ağabeyidir. İşte ayrıntılar...

Ukrayna'da gözaltına alınan Fatih Aydın KOM Daire Başkanlığınca, Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 km mesafede bulunan Canelones Bölgesinde tespit edilen adreste, Uruguay Federal Polisi tarafından yapılan baskında yakalandı.

Fatih Aydın'ın yakalanmasından sonra İnterpol Daire Başkanlığı tarafından iade süreci başlatıldı. Aydın'ı teslim almak için Urguay'a kısa sürede ekip gidecek.

Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı” , “Bankacılık Kanununa Aykırılık” suçlarından aranıyordu.