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Fatih Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tosuncuk'un ağabeyi gözaltına alındı!

08.07.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın teslim olmasının ardından şimdi de ağabeyi Fatih Aydın'ın Urguay'da gözaltına alındığı öğrenildi. Bunun ardından "Fatih Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Fatih Aydın'ın gözaltına alınmasının ardından "Fatih Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Fatih Aydın, Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandırıp milyonlarca TL ile yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın ağabeyidir. İşte ayrıntılar...

Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın kimdir?

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın adalete teslim olmasının ardından şimdi de ağabeyi Fatih Aydın gözaltına alındı.
Fatih Aydın Çiftlik Bank kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyidir.
Ukrayna'da gözaltına alınan Fatih Aydın KOM Daire Başkanlığınca, Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 km mesafede bulunan Canelones Bölgesinde tespit edilen adreste, Uruguay Federal Polisi tarafından yapılan baskında yakalandı.
Fatih Aydın'ın yakalanmasından sonra İnterpol Daire Başkanlığı tarafından iade süreci başlatıldı. Aydın'ı teslim almak için Urguay'a kısa sürede ekip gidecek.
Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı” , “Bankacılık Kanununa Aykırılık” suçlarından aranıyordu.
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın

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