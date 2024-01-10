Fito ayaklanması! Çete üyeleri Ekvator'u kan gölüne çevirdi, olaylar Peru'ya sıçradı... Yeni görüntüler: Gardiyanları rehin alıp tek tek astılar

Ekvador adeta yangın yerine döndü. Çete elebaşı Adolfo Macias Salazar'ın hapishaneden kaçmasının ardından ülke karıştı. Şiddet olaylarının zirve yaptığı ülkede Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın imzaladığı kararnameyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Devlet Başkanlığı İletişim Genel Sekreteri Roberto Izuriete, Devlet Başkanı Noboa'nın bu olay nedenle OHAL kararnamesini imzaladığını, bu süreçte gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Ülkenin çeşitli yerlerinde patlamalar yaşandığı da belirtildi. OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polisi de kaçırdı. TV kanalını basan çete üyeler, hapishane ve üniversiteler saldırdı. Gardiyanları rehin alan isyancılar tek tek astı. O anlara ait görüntüler ise tüm dünyayı dehşete düşürdü.
İSYANIN SEBEBİ 'FİTO'
Devlet Başkanlığı İletişim Genel Sekreteri Roberto Izuriete, yaptığı açıklamada, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması üzerine 3 bin güvenlik gücüyle operasyon başlatıldığını, bu kişilerin son derece tehlikeli olduğunu söyledi.
CANLI YAYINDA STÜDYOYU BASTILAR
"TC Television" isimli, devlete ait televizyon kanalının Guayaquil kentindeki stüdyosu, canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basıldı.
SPİKERİN CEBİNE BOMBA KOYDULAR
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yüzlerini maskeyle kapatan kişilerin, stüdyoda bulunanları rehin aldığı, spikerin cebine patlayıcı madde koyduğu görüldü.
Görüntülerde ayrıca, gruptan bazılarının, kameraya ellerindeki el bombası dahil çeşitli patlayıcıları göstermesi yer aldı.
Televizyon kanalından gelen görüntüler dünyayı da dehşete düşürdü.