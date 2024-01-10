HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fito ayaklanması! Çete üyeleri Ekvator'u kan gölüne çevirdi, olaylar Peru'ya sıçradı... Yeni görüntüler: Gardiyanları rehin alıp tek tek astılar

Fito ayaklanması! Çete üyeleri Ekvator'u kan gölüne çevirdi, olaylar Peru'ya sıçradı... Yeni görüntüler: Gardiyanları rehin alıp tek tek astılar

09.01.2024 23:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar'ın cezaevinden kaçmasının ardından ülke adeta savaş alanına döndü. Kartel üyeleri ülke genelinde ayaklanırken, bir televizyon kanalını bastı. Sunucunun cebine paylayıcı koyan çete üyeleri bir yandan da üniversite ve hapishanelere saldırdı. İsyancılar, rehin aldıkları gardiyanları tek tek asarken ordu sokağa indi. Ekvador'un komşusu Peru da artan şiddet olayları sonrası alarma geçti, kuzey sınırında OHAL ilan etti.

Ekvador adeta yangın yerine döndü. Çete elebaşı Adolfo Macias Salazar'ın hapishaneden kaçmasının ardından ülke karıştı. Şiddet olaylarının zirve yaptığı ülkede Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın imzaladığı kararnameyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Devlet Başkanlığı İletişim Genel Sekreteri Roberto Izuriete, Devlet Başkanı Noboa'nın bu olay nedenle OHAL kararnamesini imzaladığını, bu süreçte gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Ülkenin çeşitli yerlerinde patlamalar yaşandığı da belirtildi. OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polisi de kaçırdı. TV kanalını basan çete üyeler, hapishane ve üniversiteler saldırdı. Gardiyanları rehin alan isyancılar tek tek astı. O anlara ait görüntüler ise tüm dünyayı dehşete düşürdü.


Keşfet

İSYANIN SEBEBİ 'FİTO'

İSYANIN SEBEBİ 'FİTO'
Devlet Başkanlığı İletişim Genel Sekreteri Roberto Izuriete, yaptığı açıklamada, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması üzerine 3 bin güvenlik gücüyle operasyon başlatıldığını, bu kişilerin son derece tehlikeli olduğunu söyledi.

CANLI YAYINDA STÜDYOYU BASTILAR

CANLI YAYINDA STÜDYOYU BASTILAR
"TC Television" isimli, devlete ait televizyon kanalının Guayaquil kentindeki stüdyosu, canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basıldı.

SPİKERİN CEBİNE BOMBA KOYDULAR

SPİKERİN CEBİNE BOMBA KOYDULAR
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yüzlerini maskeyle kapatan kişilerin, stüdyoda bulunanları rehin aldığı, spikerin cebine patlayıcı madde koyduğu görüldü.
Görüntülerde ayrıca, gruptan bazılarının, kameraya ellerindeki el bombası dahil çeşitli patlayıcıları göstermesi yer aldı.
Televizyon kanalından gelen görüntüler dünyayı da dehşete düşürdü.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ekvador OHAL Kartel
En Çok Okunan Haberler
EYT'yi kaçırana kademeli emeklilik fırsatı

EYT'yi kaçırana kademeli emeklilik fırsatı

Kripto varlıklara ilişkin yasal düzenleme son aşamada

Kripto varlıklara ilişkin yasal düzenleme son aşamada

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan ezber bozan deprem uyarısı!

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan ezber bozan deprem uyarısı!

Trabzon'da bağımsız aday 1 oy için tarla belliyor, inek sağıyor

Trabzon'da bağımsız aday 1 oy için tarla belliyor, inek sağıyor

Yıl 1999! Bill Clinton ziyareti sonrası kaybolan o çocuklar...

Yıl 1999! Bill Clinton ziyareti sonrası kaybolan o çocuklar...

Alevlerin içinde çocuklarını arayan annenin dramı

Alevlerin içinde çocuklarını arayan annenin dramı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.