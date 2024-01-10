Fito ayaklanması! Çete üyeleri Ekvator'u kan gölüne çevirdi, olaylar Peru'ya sıçradı... Yeni görüntüler: Gardiyanları rehin alıp tek tek astılar

Ekvador adeta yangın yerine döndü. Çete elebaşı Adolfo Macias Salazar'ın hapishaneden kaçmasının ardından ülke karıştı. Şiddet olaylarının zirve yaptığı ülkede Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın imzaladığı kararnameyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Devlet Başkanlığı İletişim Genel Sekreteri Roberto Izuriete, Devlet Başkanı Noboa'nın bu olay nedenle OHAL kararnamesini imzaladığını, bu süreçte gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Ülkenin çeşitli yerlerinde patlamalar yaşandığı da belirtildi. OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polisi de kaçırdı. TV kanalını basan çete üyeler, hapishane ve üniversiteler saldırdı. Gardiyanları rehin alan isyancılar tek tek astı. O anlara ait görüntüler ise tüm dünyayı dehşete düşürdü.



