Fiyatı dudak uçuklattı! "Kedi tuvaletini yapıyor ve kahveyi üretiyor"

Kilosu bin eurodan satılan luvak kahvesi üretimi en az olan ve fiyatı en pahalı olan kahve olarak biliniyor. Misk kedisinin midesinde mayalanan bu kahveyi tadan bir sosyal medya kullanıcısı kahvenin üretim aşamasını adım adım paylaştı. Kedinin dışkısından üretilen ve fahiş fiyatlara satılan luvak kahvesi tartışma konusu oldu.
Kopi luwak, dünyanın en pahalı ve en az üretilen kahvesidir. Kopi luwak, Endonezya'nın Sumatra adası ile çevresindeki birkaç adada yaşayan palmiye misk kedisinin (Endonezce: luwak) yediği ve sonrasında dışkıladığı kahve çekirdeklerinden üretilmektedir.
Bir sosyal medya kullanıcısı kadın, bu meşhur kahvenin üretim tesislerinden birine gitti ve kahvenin üretim sürecini yakından gördü.
Kilosu bin eurodan satılan kahveyi tatma imkanı bulan sosyal medya kullanıcıs kadın, "Kahvenin bu kadar pahalı olmasının sebebi misk kedisinin keyfine bağlı. Canı ne zaman isterse tuvaletini yapıyor ve kahveyi üretiyor. Kahveyi ürettikten sonra burada birkaç aşamadan geçiyor ve iyice kavrulduktan sonra afiyetle tüketiyorsunuz." dedi.
Kahve severlerin çok ilgisini çeken bu kahve, diğer kahveler gibi acı değildir. 2. ve 3. içimlerde çikolata tadı verdiği söylenir. Yumuşak içimli ve telveli bir kahve çeşididir. Ayrıca daha düşük asitlik ve kafein seviyelerine sahiptir.
Luwak kahvesinin faydaları arasında antioksidan, uyanıklık artırıcı, kaygı azaltıcı, ruh halini iyileştirici, iltihaplanmayı önleyici, sindirimi kolaylaştırıcı ve diş sağlığını koruyucu etkileri sayılabilir.