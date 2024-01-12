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  4. Fransa'nın ünlü kayak merkezine kimler gitti? "Zamanında bunlara çok kazandırdım" diyen Seçil Erzan o kişileri açıkladı

Fransa'nın ünlü kayak merkezine kimler gitti? "Zamanında bunlara çok kazandırdım" diyen Seçil Erzan o kişileri açıkladı

12.01.2024 20:29 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin gündemindeki Seçil Erzan davasının 2. duruşması bugün görüldü. Duruşmada ilk olarak Seçil Erzan’ın savunması alındı. Tıklım tıklım olan mahkeme salonunda Seçil Erzan savunmasını yaparken zaman zaman gözyaşlarına boğuldu. Davayı takip eden gazeteci Kenan Taş önemli bir detayı aktardı. "Zamanında bunlara çok kazandırdım" diyen Seçil Erzan o kişileri açıkladı. İşte detaylar...

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Seçil Erzan'ın davasının 2. duruşması bugün görüldü.

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Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı dava İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Duruşmada tanık olarak ifade vermek için eski futbolcu Semih Kaya adliyeye geldi. Kaya'nın adliye girdiği dakikalardaki yoğun kalabalık ve hareketlilik dikkatlerden kaçmadı.

18 müştekili iddianamede şüpheli Erzan’ın ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlarından toplamda 66 yıldan 216 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer 6 şüphelinin ise 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Daha sonra 3 mağdurun da eklenmesiyle müşteki sayısı 21’e yükselirken, Erzan hakkında istenen hapis cezası da 77 yıldan 252 yıla kadar yükseldi.

Seçil Erzan savunma yaptı. Zaman zaman ağlamaklı şekilde ifade veren Erzan, "MASAK herkesin hesaplarını incelesin. O dönem kim bana para verdiyse kim benden para aldıysa herkesin hesapları incelensin. Ben bir canımla ortada kaldım. Kimseye derdimi anlatamıyorum. Herkes yer içer hesabı Seçil öder" şeklinde konuştu. Özer, "İnsanlar 'Seçil'i gördüğümüzde gözümüzde dolar canlanıyor', 'para, para' diye espiri yapıyorlardı" diye konuştu.

Duruşmada kırık telefonla ilgili konuşan Erzan, "Ben delil karartmak falan istemiyorum, telefonumu kendim verdim. O dönem aldığım paraları değerlendiremedim" dedi. Erzan ayrıca "Parayı 1 saat sonra biri alıyordu zaten. Ben kimseye fon yapıyorum, değerlendiriyorum demedim" diye konuştu.

"SEMİH FAİZ İSTEMESE BEN ZATEN ÇÖZECEKTİM"

"SEMİH FAİZ İSTEMESE BEN ZATEN ÇÖZECEKTİM"

Erzan, Semih Kaya'nın kendisine kötü davranmadığını söyleyerek "Kaya'ya ana paranı aldın fazlasını isteme dedim. Semih bu kadar faiz istemeseydi ben sadece Selçuk İnan'a borçlanacaktım. O bu kadar faiz istemese ben zaten çözecektim. Diğer herkes artıdaydı. Ya da benim çözeceğim durumlardı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
dava Seçil Erzan
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