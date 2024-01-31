Gamze Sakallıoğlu yatağında ölü olarak bulunmuştu! Mide bulandıran detayların da olduğu olayda yeni gelişme: Beklenen rapor geldi

"BENİM NE YAPACAĞIM BELLİ OLMAZ"

Tanık Lale Cengiz, ifadesinin devamında, "Olayı öğrenebilmek için, olaydan sonra kendisini kurtarıp, kurtaramadığını ve her yeri temizleyip temizlemediğini sordum. Bunun üzerine o gece boyunca uyumadan her yeri temizleyip, kendisine dair hiçbir iz bırakmadığını söyledi. Bir anlık boğuşma sonucu Gamze'nin gece saat 01.00 civarında can verdiğini, yatağa taşıdıktan sonra sabah cesedini yatakta bulmuş gibi yaptığını söyledi. Hatta 'Keşke cesedi götürüp, ormana atsaydık' dedi. Olay sonrası Gamze'nin boyun ve göğüs kısmında gördüğü morlukları anlattı. Neden morardığını sorunca boğuşma sırasında dizleri üzerine çöktüğünü söyledi. Koğuşta çıkan bir kavgada başka bir kadını dizleri üzerine çöküp, boğazladığını gördüm. Daha sonra ona, kavgada, Gamze'ye yaptığı şeyin aynısını kavga ettiği kadına da yaptığını söyledim. Koğuşta kendisini sinirlendiren kişilere karşı beni uyarıp, 'Lütfen beni tut, benim ne yapacağım belli olmaz, her şeyi yapabilirim. Sen bana mukayyet ol' diyordu. Anladığım kadarıyla aile içinde çarpık ilişkileri var. Her şeyden çok paraya önem veriyor. Kendisi ceza yese bile kocasının dışarıda olması halinde mal varlığı ile kendisini rahat ettireceğini düşünüyor. Bu nedenle kocasının bu olayda bilgisi varsa dahi ceza almasını istemediğini düşünüyorum" dedi.