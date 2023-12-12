Gaziantep'te korkutan görüntü! 'Evcil hayvanlarımız ölebilir'

Zaman ilerledikçe balık ölümlerinin fazlalaştığını anlatan Köroğulları, "Balık ölümleri gittikçe çoğalıyor. Buradaki koku ise bizi çok rahatsız ediyor. Bu durum böyle sürerse daha kötü olacak. Suyun yüzeyi balıklarla dolu ve kaplı. Bu durumdan şaşkınız. Balıkların ölümü bizi korkutuyor. Çünkü evcil hayvanlarımız yerse ölebilir." dedi.