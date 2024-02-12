Geç saatlerde tüketmeden önce bilmelisiniz! Geceleri uykunuzu kaçıracak kafein içeren 7 şaşırtıcı yiyecek

Beslenmenizde kafein içeriği nedeniyle uyku sorunlarına neden olan birçok öğe olabilir. The Sun'da yer alan habere göre Kafeinin baş ağrısı ve artan kaygı gibi olumsuz etkileri olabilir, bu nedenle diyetinizdeki uyarıcılara göz atmanız faydalı olabilir. Warrior'da Spor Beslenme Uzmanı Jess Hillard şunları söylüyor: "Süpermarket rafından satın alınan bir fincan hazır kahve yaklaşık 100 mg kafein içeriyor. Kahve çekirdeklerinde bulunan kafein, kupa başına 180 mg'a kadar içerebilir." Kafeinsiz kahve bile akşamları güvenli bir alternatif değildir; bir fincanda az miktarda, yaklaşık 2 mg kadar kafein içerebilir.

Jess şöyle diyor: "Hâlâ huzursuzluğa katkıda bulunabilir, bu yüzden özellikle uykuda zorluk yaşıyorsanız, yatmadan hemen önce kafeinsiz kahve almanızı bile tavsiye etmem. Yatmadan önce kafeinden kaçınmanızı ve hatta yatmadan altı saat öncesine kadar kahve içmeyi bırakmanızı tavsiye ederim, çünkü sisteminizde bu kadar uzun süre kalır ve uyanıklığı artırarak uykuya dalmayı zorlaştırır."