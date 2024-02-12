Geç saatlerde tüketmeden önce bilmelisiniz! Geceleri uykunuzu kaçıracak kafein içeren 7 şaşırtıcı yiyecek

Beslenmenizde kafein içeriği nedeniyle uyku sorunlarına neden olan birçok öğe olabilir. The Sun'da yer alan habere göre Kafeinin baş ağrısı ve artan kaygı gibi olumsuz etkileri olabilir, bu nedenle diyetinizdeki uyarıcılara göz atmanız faydalı olabilir. Warrior'da Spor Beslenme Uzmanı Jess Hillard şunları söylüyor: "Süpermarket rafından satın alınan bir fincan hazır kahve yaklaşık 100 mg kafein içeriyor. Kahve çekirdeklerinde bulunan kafein, kupa başına 180 mg'a kadar içerebilir." Kafeinsiz kahve bile akşamları güvenli bir alternatif değildir; bir fincanda az miktarda, yaklaşık 2 mg kadar kafein içerebilir.
Jess şöyle diyor: "Hâlâ huzursuzluğa katkıda bulunabilir, bu yüzden özellikle uykuda zorluk yaşıyorsanız, yatmadan hemen önce kafeinsiz kahve almanızı bile tavsiye etmem. Yatmadan önce kafeinden kaçınmanızı ve hatta yatmadan altı saat öncesine kadar kahve içmeyi bırakmanızı tavsiye ederim, çünkü sisteminizde bu kadar uzun süre kalır ve uyanıklığı artırarak uykuya dalmayı zorlaştırır."
Bitter çikolatanın sağlık açısından faydalarına rağmen yatmadan önce tüketilmesi önerilmez. Yüksek oranda kakao içeren (yüzde 70 ve üzeri) 100 gramlık bitter çikolata yaklaşık 80 mg kafein içerir. Büyük bir kare paket yaklaşık 25 mg kafein içerir. Jess şöyle diyor: "Karşılaştırıldığında, bir kalıp sütlü çikolatanın ortalama 20 mg kafeini var. Ancak sütlü çikolatanın şeker içeriği daha yüksek olacaktır; bu nedenle her ikisinin de yatma vaktine çok yakın olması tavsiye edilmez.
Diğer sıcak içecek tercihiniz olan çay da kafein içerebilir. Jess şöyle diyor: "Günlük çay, kahvaltı çayı ve yeşil çayın her ikisi de çayın içinde doğal olarak oluşan kafein içeriyor. Bir fincan demlenmiş çay yaklaşık 30 ila 50 mg kafein içerir. Ancak çayın ne kadar koyu içildiğine bağlı olarak kafein miktarı değişecektir. Kafein içermeyen çaylar arasında papatya, meyve çayları ve nane bulunur."
Pek çok gazlı içecek yüksek miktarda kafein içermesi nedeniyle endişe kaynağı olabilir. Jess şöyle diyor: "İster tam şekerli ister diyet versiyonlarını tercih edin, kola kafein içerir. Bir kutuda 34 mg kafein var, bu da ortalama bir fincan çayla aynı!." Diğer kafeinli gazlı içecekler de enerji içecekleridir.
Sıcak bir günde favori bir yiyecek olan veya TV izlerken keyifle tüketilen dondurmanın bazı çeşitleri de kafein içerebilir. Beslenme uzmanı Rob Hobson şöyle diyor: "Kahve aromalı olmayan bir dondurma seçmek isteyebilirsiniz çünkü bunlardan bazıları sadece iki kaşıkta 50 mg'ın üzerinde kafein içerebilmektedir." Ancak bu sadece kahve aromalı dondurma değil. Çikolatalı dondurma aynı zamanda uyarıcı kafein de içerebilir.
Seçtiğiniz tatlı da uyanık kalmanıza yardımcı olabilir. Rob şöyle diyor: "Tiramisu, kahve içerdiği için muhtemelen en bariz kafeinli tatlıdır, ancak aynı zamanda bitter çikolata içeren herhangi bir şey de biraz kafein içerecektir." Örneğin çikolatalı turta veya bitter çikolatalı kek.