Geceleri 'İç çamaşırları ıslatacak derecede' terliyorsanız dikkat! Bu hastalığın habercisi olabilir 'Uykudan 2-3 saat önce...'

GECE TERLEMESİNİ AZALTMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Doç. Dr. Coşkun, gece terlemesinin en yaygın görülen belirtilerinin aniden basan ateş, öksürük, ciltte kızarma ve hızlı kalp atışı olduğunu söyledi. Gece terlemesinin altında yatan sebebin ortadan kaldırılmasının yanı sıra gündelik hayatta bazı yaşam değişiklikleriyle de gece terlemesinin azaltılabileceğini ifade eden Doç. Dr. Coşkun, bunları şöyle sıraladı:

“Gün boyu susuz kalmamak, yatakta ince kıyafetler giymek; ince, havayı geçirgen, doğal maddelerden yapılmış pijama ve yatak örtüsü kullanmak; gece yatak odasını serin tutmak ve havalandırmak, baharatlı yiyecekleri azaltmak; kafein, sigara ve alkol gibi potansiyel tetikleyicilerden kaçınmak, uykudan 2-3 saat öncesinde gıda tüketimine son vermek, uyku saatine çok yakın olmamak kaydıyla düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı bir vücut ağırlığına sahip olmak.”