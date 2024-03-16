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  4. Geceleri uyku uyuyamıyorlar! Korkuları her geçen gün artıyor... Muhtar yıllar önce yaşanan olayı da anlattı

Geceleri uyku uyuyamıyorlar! Korkuları her geçen gün artıyor... Muhtar yıllar önce yaşanan olayı da anlattı

16.03.2024 11:09
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Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan Olukman köyü, köyün yamacında bulunan dev mantar kayaların tehdidi altında, köy sakinleri gece uyku uyuyamazken AFAD tarafından önleyici çalışma başlattı.

Sivas’ın Divriği ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Olukman köyü, yamacında yer alan dev mantar kayaların tehdidi altında. Köyün eteğinde kurulduğu dağın yüzeyinde bulunan dev mantar kayalar köy sakinleri için tehlike arz ediyor. 2023 yılında meydana gelen asrın felaketi köy sakinlerinin endişesini daha da arttırdı.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

DEV MANTAR KAYALAR KÖYÜ TEHDİT EDİYOR

Köy muhtarı Muhsin Erdoğdu tedbir alınması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde (AFAD) dilekçe yazı. Köyün yanı başında bulunan kaya parçalarının köy sakinlerini tedirgin ettiğini ifade eden Erdoğdu, yetkililerden önlem almalarını istedi.

Konuyla ilgili harekete geçen AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, köye giderek çeşitli incelemeler yaptı. Köy ve dağda yapılan ölçümler sonrası köyde bazı hanelerin taşınması gündeme geldi.

Olukman köyü muhtarı Muhsin Erdoğdu, deprem sonrası tedbir alınması için harekete geçtiklerini belirterek, “Geçen sene 6 Şubat depremlerinde buralar çok büyük oranda sallandı. Bu bölgede büyük bir korku içerisinde depremi yaşadık. Devletimiz bizim köyümüzde bulunan kayaların tehlike arz ettiğini öngörüyorsa, bir can kaybı yaşanabilecekse taşınsın derim. Ben bunu yüreklilikle isterim. Can kaybı olmasın, insanımıza zarar gelmesin, önemli olan insan." ifadelerini kullandı.

Olukman köyü muhtarı Muhsin Erdoğdu, "Annem gençken köyün en yukarısında bulunan evde oturuyormuş. Evin içerisine bir taş düşmüş. Taş düştüğü anda annemler de yan odada bulunuyormuş. Allah korumuş, iyi ki bir can kaybı olmamış. Bu kaza da o şekilde atlatılmış” dedi.

AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen, 68 haneli köyü incelediklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Divriği
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