Gelin makyajı için aldığı fiyat dudak uçuklattı! TikTok'ta dert yakındı... Stüdyo sahibi büyük jest yaptı

'filmingecem' kullanıcı adıyla TikTok platformunda paylaşımlar yapan bir kullanıcı düğünü için gelin makyajı fiyatları araştırmasına girdi. Nişanını evde aile arasında yaptığı için makyajını da kendisi yapan kadın bu kez nikah ve düğün için gelin makyajı yapan stüdyolardan birinden fiyat aldı. 40.000 TL gelin makyajı fiyatı alan kadın bu fiyatın kendi bütçesini aştığını ve makyajını kendi yapmaya karar verdiğini açıkladı. Bu videoya ulaşan makyaj stüdyosu kadına büyük jest yaptı.
TikTokk hesabında 'filmingecem' kullanıcı adını kullanan Ecem adlı genç kadın elinde yeterli makyaj malzemesi olmadığı için işlerini severek takip ettiğini dile getirdiği Melis Deniz’den gelin makyajı fiyat aldığını anlattı.
Ancak aldığı fiyat 40 bin TL’ydi. Fiyat bütçesini aştığı için TikTok izleyicilerine kaliteli makyaj malzemeleri satın alarak nikahta kendi gelin makyajını kendi yapacağını söyledi.
Kadının hiç beklemediği bir gelişme yaşandı. Genç kadının paylaşımında bahsettiği makyaj stüdyosu sahibi Melis Deniz'e o video ulaştı. Melis Deniz genç kadının paylaşımına yorum yaparak büyük bir jest yaptı.