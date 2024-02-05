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    4. Gelin makyajı için aldığı fiyat dudak uçuklattı! TikTok'ta dert yakındı... Stüdyo sahibi büyük jest yaptı

    Gelin makyajı için aldığı fiyat dudak uçuklattı! TikTok'ta dert yakındı... Stüdyo sahibi büyük jest yaptı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    05.02.2024 16:02 | Son Güncelleme:
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    TikTok'ta 'filmingecem' kullanıcı adıyla içerik üreten bir kullanıcı daha önce evde aile arasında nişan yaptığını ve bu yüzden makyajını kendi yaptığını ancak bu kez nikah için profesyonel bir makyaj stüdyosu ile görüşen kadın aldığı 40.000 TL artı yol ve KDV masrafı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

    'filmingecem' kullanıcı adıyla TikTok platformunda paylaşımlar yapan bir kullanıcı düğünü için gelin makyajı fiyatları araştırmasına girdi. Nişanını evde aile arasında yaptığı için makyajını da kendisi yapan kadın bu kez nikah ve düğün için gelin makyajı yapan stüdyolardan birinden fiyat aldı. 40.000 TL gelin makyajı fiyatı alan kadın bu fiyatın kendi bütçesini aştığını ve makyajını kendi yapmaya karar verdiğini açıkladı. Bu videoya ulaşan makyaj stüdyosu kadına büyük jest yaptı.

    TikTokk hesabında 'filmingecem' kullanıcı adını kullanan Ecem adlı genç kadın elinde yeterli makyaj malzemesi olmadığı için işlerini severek takip ettiğini dile getirdiği Melis Deniz’den gelin makyajı fiyat aldığını anlattı.

    Ancak aldığı fiyat 40 bin TL’ydi. Fiyat bütçesini aştığı için TikTok izleyicilerine kaliteli makyaj malzemeleri satın alarak nikahta kendi gelin makyajını kendi yapacağını söyledi. 

    Kadının hiç beklemediği bir gelişme yaşandı. Genç kadının paylaşımında bahsettiği makyaj stüdyosu sahibi Melis Deniz'e o video ulaştı. Melis Deniz genç kadının paylaşımına yorum yaparak büyük bir jest yaptı. 

    Makyaj sanatçısı Melis Deniz o paylaşıma, "Videonu şimdi gördüm çok teşekkür ederim. Bu özel gününde makyaj artistlerimizden istediğin kişiden makyaj hediye etmek isterim. Stüdyonun numarasından bize ulaşabilir misin?" şeklinde yazdı.
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    Anahtar Kelimeler:
    tiktok eo
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