Gelin makyajı için aldığı fiyat dudak uçuklattı! TikTok'ta dert yakındı... Stüdyo sahibi büyük jest yaptı

'filmingecem' kullanıcı adıyla TikTok platformunda paylaşımlar yapan bir kullanıcı düğünü için gelin makyajı fiyatları araştırmasına girdi. Nişanını evde aile arasında yaptığı için makyajını da kendisi yapan kadın bu kez nikah ve düğün için gelin makyajı yapan stüdyolardan birinden fiyat aldı. 40.000 TL gelin makyajı fiyatı alan kadın bu fiyatın kendi bütçesini aştığını ve makyajını kendi yapmaya karar verdiğini açıkladı. Bu videoya ulaşan makyaj stüdyosu kadına büyük jest yaptı.