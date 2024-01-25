Genç kalmanın sırrı meğer herkesin evindeymiş! Şimdi mutfağa gittiğinizde bir kez daha düşünün...

İlerleyen yaşa rağmen genç kalmak mümkün mü? Yaşlanma nasıl durdurulabilir ya da yavaşlatılır? Daha uzun yaşamanın sırrı ne? Bütün bu sorular, özellikle belirli bir yaşın üstündeki kişilerin cevabını en çok merak ettiği sorular. Sağlıklı bir ömrün sağlıklı beslenmede saklı olduğu herkes tarafından artık biliniyor ancak son araştırmalar etkisini hiç tahmin edemeyeceğiniz bir gıdanın yaşlanmaya karşı koyduğunu ortaya çıkardı. Kahve tüketimi özellikle belirli bir yaş grubunda giderek artarken bilim insanları çay içmenin daha uzun yaşamaya yardımcı olabileceğini açıkladı. Yapılan bir araştırma, günde üç fincan çay içmenin biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabildiğini ortaya koydu.