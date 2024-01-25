Genç kalmanın sırrı meğer herkesin evindeymiş! Şimdi mutfağa gittiğinizde bir kez daha düşünün...

İlerleyen yaşa rağmen genç kalmak mümkün mü? Yaşlanma nasıl durdurulabilir ya da yavaşlatılır? Daha uzun yaşamanın sırrı ne? Bütün bu sorular, özellikle belirli bir yaşın üstündeki kişilerin cevabını en çok merak ettiği sorular. Sağlıklı bir ömrün sağlıklı beslenmede saklı olduğu herkes tarafından artık biliniyor ancak son araştırmalar etkisini hiç tahmin edemeyeceğiniz bir gıdanın yaşlanmaya karşı koyduğunu ortaya çıkardı. Kahve tüketimi özellikle belirli bir yaş grubunda giderek artarken bilim insanları çay içmenin daha uzun yaşamaya yardımcı olabileceğini açıkladı. Yapılan bir araştırma, günde üç fincan çay içmenin biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabildiğini ortaya koydu.
Dailymail'de yer alan habere göre; Çinli araştırmacılar, yaşlanma karşıtı faydaların, fincanın içinde gizlenen güçlü bileşiklere bağlı olabileceğine inanıyor. Araştırmalar uzun süredir siyah çayın kalp, bağırsak ve beyin sağlığının iyileştirilmesiyle bağlantılı maddeler açısından zengin olduğunu gösteriyor.
Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, çay açısından zengin bir bileşik olan flavonoidlerin solucanlarda, sineklerde ve hatta farelerde yaşam beklentisini uzatabileceğini de öne sürdü.
Çin'in Chengdu kentindeki Sichuan University'deki uzmanlar, 37 ila 73 yaşları arasındaki 5.998 İngiliz'in yanı sıra Çin'deki 30 ila 79 yaşları arasındaki 7.931 kişiden elde edilen verileri analiz etti.
Yeşil, siyah, sarı veya oolong (geleneksel Çin çayı) gibi tüketilen türler ve günde içilen tipik fincan sayısı da dahil olmak üzere çay tüketim alışkanlıkları hakkında sorular soruldu.
Ekip daha sonra biyolojik yaşlarını hesaplamak için katılımcılar arasındaki kan basıncı, kolesterol ve vücut yağ yüzdesi gibi yaşlanma belirteçlerini karşılaştırdı. Araştırmacılar, çay içenlerin daha yavaş biyolojik yaşlanmaya işaret eden belirtiler 'sergilediklerini' buldu.