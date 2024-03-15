Göklerde süzülürken şehit oldular! Türk Yıldızları 12 yılda 3 pilotunu kaybetti: Konya'dan gelen acı haber akıllara o kazaları getirdi

Gökyüzündeki gösterileriyle büyüleyen ve tüm Türkiye'nin ilgisini çekip göğsünü kabartan Türk Yıldızları yaptıkları işin zorluğu nedeniyle son yıllarda acı haberlerle de gündeme geldi. Son olarak dün Konya'da yaşanan kaza akıllara daha önce yaşanan kazaları ve detaylarını akıllara getirdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

