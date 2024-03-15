Göklerde süzülürken şehit oldular! Türk Yıldızları 12 yılda 3 pilotunu kaybetti: Konya'dan gelen acı haber akıllara o kazaları getirdi

Gökyüzündeki gösterileriyle büyüleyen ve tüm Türkiye'nin ilgisini çekip göğsünü kabartan Türk Yıldızları yaptıkları işin zorluğu nedeniyle son yıllarda acı haberlerle de gündeme geldi. Son olarak dün Konya'da yaşanan kaza akıllara daha önce yaşanan kazaları ve detaylarını akıllara getirdi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 11 Eylül 1992 yılında kurulan Türk Yıldızları, aynı yılın aralık ayında NF-5 uçaklarıyla eğitimlerine başladı.
Türk Yıldızları, ilk gösterilerini de 18 Haziran 1993 yılında Ankara'da icra etti. Yurt içi ve yurt dışında gösteriler düzenleyen Türk Yıldızları'nın 4 adet NF-5 uçağı, son 12 yılda çeşitli nedenlerle düştü.
Kazalarda 2'si pilot, 1'i yer personeli, 3 asker şehit oldu.
Türk Yıldızları tarihinde ilk uçak kazası, 13 Mart 2012'de meydana geldi. Eğitim uçuşunun tamamlayan Türk Yıldızları, üsse döndüğü sırada, havaalanına 2 kilometre kala Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer'in kullandığı NF-5 uçak, bir fabrikanın boş arazisine düştü. Tel örgüleri koparıp, 500 metre sürüklenen uçak, fabrika binasına 300 metre kala parçalandı.
I Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer şehit oldu. Türk Yıldızları Filo Komutanlığı'nın ilk şehidi olan Özer'in filoya yeni katıldığı ve o dönem 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde gerçekleştireceği ilk gösteri uçuşuna hazırlandığı belirtildi.