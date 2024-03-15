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  4. Göklerde süzülürken şehit oldular! Türk Yıldızları 12 yılda 3 pilotunu kaybetti: Konya'dan gelen acı haber akıllara o kazaları getirdi

Göklerde süzülürken şehit oldular! Türk Yıldızları 12 yılda 3 pilotunu kaybetti: Konya'dan gelen acı haber akıllara o kazaları getirdi

15.03.2024 12:51
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Dün 1 personelin şehit olup pilotun kurtulduğu Türk Yıldızları uçağı bugüne dek time ait düşen 4. NF-5 uçağı oldu. 199'de kurulan Türk Yıldızları'nın son 12 yılda 4 uçağı çeşitli nedenlerle düştü. Bu kazalarda 3 asker şehit oldu. Kazalardan birinin nedeni ise son derece talihsizdi...

Gökyüzündeki gösterileriyle büyüleyen ve tüm Türkiye'nin ilgisini çekip göğsünü kabartan Türk Yıldızları yaptıkları işin zorluğu nedeniyle son yıllarda acı haberlerle de gündeme geldi. Son olarak dün Konya'da yaşanan kaza akıllara daha önce yaşanan kazaları ve detaylarını akıllara getirdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

GÖKLERDE SÜZÜLÜRKEN ŞEHİT OLDULAR

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 11 Eylül 1992 yılında kurulan Türk Yıldızları, aynı yılın aralık ayında NF-5 uçaklarıyla eğitimlerine başladı.

Türk Yıldızları, ilk gösterilerini de 18 Haziran 1993 yılında Ankara'da icra etti. Yurt içi ve yurt dışında gösteriler düzenleyen Türk Yıldızları'nın 4 adet NF-5 uçağı, son 12 yılda çeşitli nedenlerle düştü.

Kazalarda 2'si pilot, 1'i yer personeli, 3 asker şehit oldu.

İLK KAZA 2012'DE YAŞANDI

İLK KAZA 2012'DE YAŞANDI

Türk Yıldızları tarihinde ilk uçak kazası, 13 Mart 2012'de meydana geldi. Eğitim uçuşunun tamamlayan Türk Yıldızları, üsse döndüğü sırada, havaalanına 2 kilometre kala Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer'in kullandığı NF-5 uçak, bir fabrikanın boş arazisine düştü. Tel örgüleri koparıp, 500 metre sürüklenen uçak, fabrika binasına 300 metre kala parçalandı.

İLK ŞEHİDİN YERİ BOŞ BIRAKILD

İLK ŞEHİDİN YERİ BOŞ BIRAKILD

I Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer şehit oldu. Türk Yıldızları Filo Komutanlığı'nın ilk şehidi olan Özer'in filoya yeni katıldığı ve o dönem 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde gerçekleştireceği ilk gösteri uçuşuna hazırlandığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
şehit Türk Yıldızları
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