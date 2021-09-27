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Google 23. yaş günü doodle'ı nedir? Google ne zaman, kim tarafından kuruldu?

27.09.2021 02:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dev arama motoru Google 23 yaşını özel bir doodle ile kutluyor. İlk olarak Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencileri tarafından kurulan Google'ın ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu da merak ediliyor. Peki Google 23. yaş günü doodle'ı nedir? Google ne zaman, kim tarafından kuruldu? İşte ayrıntılar...

Google 23 yaşına özel yayınladığı bir doodle ile gündemde. İlk olarak İlk olarak BackRub adı ile kurulan site şu anda dünyanın dev arama motoru haline geldi.
Peki Google 23. yaş günü doodle'ı nedir?

GOOGLE'IN 23. YAŞ DOODLE'I NEDİR?

Dünyaca ünlü dev arama motoru Google 23 yaşını yeni doodle'ı ile kutluyor. Doğum gününü özel bir doodle ile kutlayan Google, ilk olarak Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencileri Larry Page ve Sergey Brin'in bir projeleri ile ortaya çıkmıştı.
Dünyanın en çok tercih edilen arama motoru olan Google'ın şu anki alan adı 15 Eylül 1997'de etkinleştirmişti.

GOOGLE NE ZAMAN VE NASIL KURULDU?

GOOGLE NE ZAMAN VE NASIL KURULDU?
Google'ın kuruluş süreci 1996 senesinin Ocak ayında Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencileri olan Larry Page ve Sergey Brin'in araştırma projesiyle başlamıştı. Page ve Brin yeni oluşturdukları arama motoruna ilk olarak "BackRub" ismini koymuştu, çünkü siteler için geri bağlantıların kontrol edilmesinin önemini tahmin etmektelerdi. Fakat daha sonra, "googol" sözcüğü üzerinde değişikliğe gidilerek Google olarak adlandırıldı. Bu ismin seçilmesinin sebebi, insanlara büyük bir bilgi kaynağı sunuyor olmalarıydı. Googol, on üzeri yüz rakamını ifade ediyordu. İlk olarak Google; Stanford Üniversitesi'nin alt-alan adı olarak google.stanford.edu alan adını kullandı. Bugün kullanılan alan adı ise 15 Eylül 1997'de etkinleştirdi ve 4 Eylül 1998'de Google şirketi resmen kuruldu.
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Anahtar Kelimeler:
Google
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