Google 23. yaş günü doodle'ı nedir? Google ne zaman, kim tarafından kuruldu?

Google 23 yaşına özel yayınladığı bir doodle ile gündemde. İlk olarak İlk olarak BackRub adı ile kurulan site şu anda dünyanın dev arama motoru haline geldi.

Peki Google 23. yaş günü doodle'ı nedir?

GOOGLE'IN 23. YAŞ DOODLE'I NEDİR?

Dünyaca ünlü dev arama motoru Google 23 yaşını yeni doodle'ı ile kutluyor. Doğum gününü özel bir doodle ile kutlayan Google, ilk olarak Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencileri Larry Page ve Sergey Brin'in bir projeleri ile ortaya çıkmıştı.

Dünyanın en çok tercih edilen arama motoru olan Google'ın şu anki alan adı 15 Eylül 1997'de etkinleştirmişti.