Gören de duyan da koştu, meydan muharebesine döndü! Esenyurt'ta esnafla motokuryelerin kavgasında çekiç ve sopalar havada uçuştu

Esenyurt'ta bir müşteri sipariş ettiği yemeğin döküldüğünü öne sürerek teslim almadı. Bunun üzerine restorana geri giden motokurye siparişlerin düzgün paketlemesini istedi. Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki esnaf ve kuryelerin de kavgaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Çekiç ve sopaların kullanıldığı, 4 esnafın da yaralandığı kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır