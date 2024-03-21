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  4. Gören de duyan da koştu, meydan muharebesine döndü! Esenyurt'ta esnafla motokuryelerin kavgasında çekiç ve sopalar havada uçuştu

Gören de duyan da koştu, meydan muharebesine döndü! Esenyurt'ta esnafla motokuryelerin kavgasında çekiç ve sopalar havada uçuştu

21.03.2024 12:13
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Esenyurt'ta motokuryelerin esnafla kavgası adeta meydan muharebesine dönüştü. Çevredeki esnaf ve kuryerlerin de dahil olduğu kavgada çekiç ve sopalar havada uçuştu. 4 esnafın yaralandığı kavga cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Esenyurt'ta bir müşteri sipariş ettiği yemeğin döküldüğünü öne sürerek teslim almadı. Bunun üzerine restorana geri giden motokurye siparişlerin düzgün paketlemesini istedi. Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki esnaf ve kuryelerin de kavgaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Çekiç ve sopaların kullanıldığı, 4 esnafın da yaralandığı kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Esenyurt'taki olay 14 Mart Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, restorana gelen kurye müşteriye götürmek üzere paketle yola çıktı.

Paketteki yemeğin dökülmüş olduğunu fark eden müşteri, telsim almayıp geri gönderdi. Restorana geri gelen kurye yemeklerin düzgünce paketlenmesini ve ayrıca yol parasının ödenmesini istedi.

Bunun üzerine restoran sahibi ve kurye arasında tartışma çıktı.

Sokağa taşan tartışma, çevredeki esnafın ve kuryelerin de dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada taraflar çekiçle ve sopalarla birbirine saldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt kavga Motokurye
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