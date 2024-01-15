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    4. Görenler şaşırıp kalıyor! 'Üniversite mezunuyum' Mobilya fabrikasındaki kadın ustalar: İnsan kendine güvendikten sonra her işi yapabilir

    Görenler şaşırıp kalıyor! 'Üniversite mezunuyum' Mobilya fabrikasındaki kadın ustalar: İnsan kendine güvendikten sonra her işi yapabilir

    15.01.2024 11:55 | Son Güncelleme:
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    Elazığ’da Organize Sanayi Bölgesinde mobilya fabrikasında çalışan kadın ustaların çalışma hızı ve azmi görenleri şaşırtıyor. Çalışmaları ile erkeklere taş çıkaran kadınlar, ’’Artık işçinin erkeği kadını yok’’ diyor.

    Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çalışan kadın ustalar, hem çalışma hızlarıyla hem de azimleriyle çevrelerindekileri şaşırtıyor. Geleneksel olarak erkek egemen sektörlerden biri olarak kabul edilen mobilya üretiminde, kadın ustaların başarıları dikkat çekiyor. Fabrikada görev alan Elazığlı kadın ustalar, hem el becerileriyle hem de çalışma disiplinleriyle öne çıkarak sektörde fark oluşturuyor.

    OSB'NİN KADIN USTALARI ERKEKLERE TAŞ ÇIKARTIYOR

    Kadının istedikten sonra her işi yapabileceğine inandığını dile getiren Gülser Tabi, ’’Bu işte çalışmam mayıs ayında bir seneyi dolduracak. Neden olmasın dedim ve gördüğünüz gibi kadınlar yapabiliyor. Azim ve anlayış gerekiyor. Ustalarımız çok iyi ve çok şükür alıştık ve yapıyoruz. İnsan kendine güvendikten sonra her işi yapabilir. Kadının ayakları üstünde durması çok önemli. Başarmak için azim gerekiyor” dedi.

    "BİZ BURADAKİ BİRÇOK İŞİ YAPABİLİYORUZ"

    "BİZ BURADAKİ BİRÇOK İŞİ YAPABİLİYORUZ"

    Usta Şengül Teker de ’’İki aya yakındır buradayım. İşimden memnunum. Zevkli ve çalışmak lazım. İlk başta biraz zorlanıyorsun ama alışınca zorlanmıyorsun. Üniversite mezunuyum, atanmak zor. Aileye de katkıda bulunmak zorundayız. Artık işçinin erkeği ve kadını yok ki. Ben işimi seviyorum en azından kafamız dağılıyor. Kadınlar çalışsınlar. İşçi kadın veya erkek ayrımı yok. Biz buradaki birçok işi yapabiliyoruz” diye konuştu.

    "KADINLARIN BURADAKİ DESTEKLERİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

    "KADINLARIN BURADAKİ DESTEKLERİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

    Mobilya fabrikası sahibi Seyfullah Eren ise ’’Elazığ dışında Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Bursa, Erzurum, Kastamonu ve kapının üretildiği bölgelere bile kapı gönderebiliyoruz. Elazığ mobilyacılık sektöründe çok iyi bir durumda. Çalışan erkek ve kadın bizim gözümüzde eşittir. Kadınların kendilerine göre yetenekleri var. O yüzden kadınların buradaki destekleri bizim için önemli. Düzenimizin kurulmasında da çok destek sağlıyorlar. Kadınlar her zaman güçlüler. Bize destek veren kadın ve erkek personelimize her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. (İHA)

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