Görenler şaşırıp kalıyor! 'Üniversite mezunuyum' Mobilya fabrikasındaki kadın ustalar: İnsan kendine güvendikten sonra her işi yapabilir

"KADINLARIN BURADAKİ DESTEKLERİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Mobilya fabrikası sahibi Seyfullah Eren ise ’’Elazığ dışında Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Bursa, Erzurum, Kastamonu ve kapının üretildiği bölgelere bile kapı gönderebiliyoruz. Elazığ mobilyacılık sektöründe çok iyi bir durumda. Çalışan erkek ve kadın bizim gözümüzde eşittir. Kadınların kendilerine göre yetenekleri var. O yüzden kadınların buradaki destekleri bizim için önemli. Düzenimizin kurulmasında da çok destek sağlıyorlar. Kadınlar her zaman güçlüler. Bize destek veren kadın ve erkek personelimize her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. (İHA)