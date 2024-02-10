Görüntüler Iğdır'dan! Büyüleyici güzelliğiyle donmuş Üçkaya Gölü...

Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde bulunan ve her mevsim ziyaretçilerin uğrak yeri olan Üçkaya Gölü de tamamen dondu. Gölün yüzeyinde oluşan buz şekilleri, dron ile görüntülendi.
Bu sene kış mevsimi Doğu Anadolu'da yine çok çetin geçiyor. Özellikle Ardahan, Kars ve Erzurum bölgelerinde gece vakti hava sıcaklıkları sıfırın altında 30 dereceleri görüyor.
Bu illere komşu Iğdır'da nispeten daha yüksek sıcaklıklar ölçülse de çetin kış şartları Iğdır'ı da etkiledi. Hava sıcaklıklarının eksi 15 dereleri bulmasıyla birlikte Tuzluca ilçesindeki Üçkaya Gölü dondu ve inanılmaz görüntüler ortaya çıkardı.
Köy sakinlerinden Kadir Sarıcan, gölün her mevsim ziyaretçi ağırladığını söyledi.
Sarıcan, "Gezilip görülebilecek yerlerimizden biri de gölümüzdür, buraya herkesi davet ediyoruz. Gölümüzün ve köyümüzün güzelliklerini gelip görmelerini istiyoruz. Doğaseverlerin fotoğraf çekebileceği, Iğdır'ın en güzel fotoğraf yerlerinden biridir." dedi.