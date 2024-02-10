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  4. Görüntüler Iğdır'dan! Büyüleyici güzelliğiyle donmuş Üçkaya Gölü...

Görüntüler Iğdır'dan! Büyüleyici güzelliğiyle donmuş Üçkaya Gölü...

10.02.2024 13:48 | Son Güncelleme:
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Iğdır'da bulunan Üçkaya Gölü soğuk havanın etkisiyle tamamen dondu. Gölün yüzeyinde oluşan şekillerin görüntüsü dron ile kayda alınırken kentte sıcaklıklar eksi 15 derecelere kadar düştü.

Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde bulunan ve her mevsim ziyaretçilerin uğrak yeri olan Üçkaya Gölü de tamamen dondu. Gölün yüzeyinde oluşan buz şekilleri, dron ile görüntülendi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Görüntüler Iğdır'dan! Büyüleyici güzelliğiyle donmuş Üçkaya Gölü...

DOĞU'DA KIŞ YİNE ÇETİN GEÇİYOR

DOĞU'DA KIŞ YİNE ÇETİN GEÇİYOR

Bu sene kış mevsimi Doğu Anadolu'da yine çok çetin geçiyor. Özellikle Ardahan, Kars ve Erzurum bölgelerinde gece vakti hava sıcaklıkları sıfırın altında 30 dereceleri görüyor.

Bu illere komşu Iğdır'da nispeten daha yüksek sıcaklıklar ölçülse de çetin kış şartları Iğdır'ı da etkiledi. Hava sıcaklıklarının eksi 15 dereleri bulmasıyla birlikte Tuzluca ilçesindeki Üçkaya Gölü dondu ve inanılmaz görüntüler ortaya çıkardı.

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HER MEVSİM ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

Köy sakinlerinden Kadir Sarıcan, gölün her mevsim ziyaretçi ağırladığını söyledi.


Sarıcan, "Gezilip görülebilecek yerlerimizden biri de gölümüzdür, buraya herkesi davet ediyoruz. Gölümüzün ve köyümüzün güzelliklerini gelip görmelerini istiyoruz. Doğaseverlerin fotoğraf çekebileceği, Iğdır'ın en güzel fotoğraf yerlerinden biridir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır
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