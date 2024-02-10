Görüntüler Iğdır'dan! Büyüleyici güzelliğiyle donmuş Üçkaya Gölü...

Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde bulunan ve her mevsim ziyaretçilerin uğrak yeri olan Üçkaya Gölü de tamamen dondu. Gölün yüzeyinde oluşan buz şekilleri, dron ile görüntülendi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

