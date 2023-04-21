Gözü gibi baktı, 150 bin lira masraf yaptı! 1962 model aracına istediği fiyat dudak uçuklattı

Yaşlılık hali olduğu için de kendisi uğraşamadığından dolayı aracı bize bıraktı Araca da biz aldık, satın aldık. Aracımıza komple kumlama yaptık. Bütün parçaları da dahil. Hepsi de orijinaldir. Kendisi birebir. Arabamız Variant 1962 model Volkswagen’dir. Bununla ilgili biz çok uğraştık. Buna da çok bir emek verdik. Bununla ilgili araç zaten kendisini de belli ediyor. Araç orijinal, kendi orijinal sunroofu var. Bütün her bir cıvatası, her bir somunu bizim elimizden geçmiştir. Bununla ilgili de bir emek var. İstek çok.