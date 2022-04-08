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  4. GÜNCEL BENZİN FİYATLARI! 8 Nisan Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazot, motorin ne kadar, indirim veya zam geldi mi? 8 Nisan 2022 Cuma

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI! 8 Nisan Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazot, motorin ne kadar, indirim veya zam geldi mi? 8 Nisan 2022 Cuma

08.04.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güncel benzin fiyatları ve Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? sorusunun yanıtı 8 Nisan 2022 Cuma günü otomobil sahipleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Petrol piyasalarına Rusya Ukrayna savaşı da yön veriyor. Peki 8 Nisan Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? mazot, motorin fiyatı ne kadar, indirim veya zam geldi mi, son durum ne? İşte 8 Nisan 2022 Cuma gününün güncel akaryakıt fiyatları...

Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? 8 Nisan 2022 Cuma günü de en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Güncel benzin fiyatlarının yanı sıra mazot ve motorine zam gelip gelmediği de merak konusu oldu. 8 Nisan Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? mazot, motorin fiyatı ne kadar, indirim veya zam geldi mi, son durum ne? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI 8 NİSAN 2022 CUMA

Benzin ve motorin fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri ve zam ya da indirim gibi açıklamalar vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Petrol fiyatları, Rus birliklerinin Ukrayna'da savaş suçu işlediği iddiaları sonrası artış gösterdi. Peki 'benzin ne kadar oldu?' İşte 8 Nisan 2022 Cuma güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİN NE KADAR OLDU? 8 NİSAN 2022 CUMA

BENZİN NE KADAR OLDU? 8 NİSAN 2022 CUMA
Akaryakıta güncel zam ya da indirim açıklaması yapılmadı. Benzinin litresi ortalama 19 liradan satılıyor.

MOTORİN NE KADAR, KAÇ TL? 8 NİSAN 2022 CUMA

MOTORİN NE KADAR, KAÇ TL? 8 NİSAN 2022 CUMA
İstanbul motorin fiyatı: 22,08, Ankara motorin fiyatı: 22,18, İzmir motorin fiyatı: 22,19
İstanbul'da motorin litre fiyatı 21 lira 27 kuruştan satılıyor.
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