GÜNCEL BENZİN FİYATLARI! 8 Nisan Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazot, motorin ne kadar, indirim veya zam geldi mi? 8 Nisan 2022 Cuma

Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? 8 Nisan 2022 Cuma günü de en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Güncel benzin fiyatlarının yanı sıra mazot ve motorine zam gelip gelmediği de merak konusu oldu. 8 Nisan Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? mazot, motorin fiyatı ne kadar, indirim veya zam geldi mi, son durum ne? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...