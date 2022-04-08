GÜNCEL BENZİN FİYATLARI! 8 Nisan Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazot, motorin ne kadar, indirim veya zam geldi mi? 8 Nisan 2022 Cuma

Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? 8 Nisan 2022 Cuma günü de en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Güncel benzin fiyatlarının yanı sıra mazot ve motorine zam gelip gelmediği de merak konusu oldu. 8 Nisan Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? mazot, motorin fiyatı ne kadar, indirim veya zam geldi mi, son durum ne? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...
GÜNCEL BENZİN FİYATLARI 8 NİSAN 2022 CUMA
Benzin ve motorin fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri ve zam ya da indirim gibi açıklamalar vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Petrol fiyatları, Rus birliklerinin Ukrayna'da savaş suçu işlediği iddiaları sonrası artış gösterdi. Peki 'benzin ne kadar oldu?' İşte 8 Nisan 2022 Cuma güncel akaryakıt fiyatları...
BENZİN NE KADAR OLDU? 8 NİSAN 2022 CUMA
Akaryakıta güncel zam ya da indirim açıklaması yapılmadı. Benzinin litresi ortalama 19 liradan satılıyor.
MOTORİN NE KADAR, KAÇ TL? 8 NİSAN 2022 CUMA
İstanbul motorin fiyatı: 22,08, Ankara motorin fiyatı: 22,18, İzmir motorin fiyatı: 22,19
İstanbul'da motorin litre fiyatı 21 lira 27 kuruştan satılıyor.
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