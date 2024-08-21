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    4. 'Günde 100 kilo bile üretsek satarız' Yoğun talep var! Yetişemiyorlar

    'Günde 100 kilo bile üretsek satarız' Yoğun talep var! Yetişemiyorlar

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    21.08.2024 15:58
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    Kırklareli'nin Istranca Dağları eteklerinde manda besicisi 56 yaşındaki Kamuran ve 58 yaşındaki Asim Yalçın çifti süt talebine yetişemiyor. 1986 yılında bu işe başlayan çift, manda sayısını her geçen gün artırdı. Yoğun talebe yetişemediklerini belirten ile, sütün organik olmasından dolayı çok fala talep olduğunu ve hatta taleplere yetişmekte zorlandıklarını belirtti.

    Kırklareli'nin Vize ilçesinin Aksicim köyünde yaşayan Kamuran (56) ve Asim Yalçın (58) çifti, 1986 yılında bir manda satın alıp süt üretimine başladı. Manda sayısını her geçen yıl artıran çift, devlet desteği ile sürüsünü büyüttü.

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    Malaklar (yavru) nedeniyle süt üretimi düşen çift, 80 mandadan günde ortalama 30 litre süt elde edebiliyor. Besici çift Istanca Dağları'nın eteklerinde otlayan mandalardan elde ettiği süt talebine yetişemiyor.

    "BİZİM SÜTÜMÜZ ORGANİK OLDUĞU İÇİN YOĞUN TALEP VAR"

    "BİZİM SÜTÜMÜZ ORGANİK OLDUĞU İÇİN YOĞUN TALEP VAR"

    Besici Kamuran Yalçın, devlet desteği ile sürüsünü arttırdığını söyledi. Yaklaşık 38 yıldır manda besiciliği yaptığını anlatan Yalçın, mandanın diğer hayvanlara göre bakımının zor olduğunu ve bu nedenle de bölgedeki manda sayısının azaldığını belirtti.

    Hayvan sayısını artırmak istediğini anlatan Yalçın, "Devlet çok güzel destekler veriyor. Önemli olan bunları iyi değerlendirebilmek. Ben devlet desteği ile önce sürümü sonra süt üretimimi artırdım." dedi. Öte yandan Yalçın, manda sütüne talebin çok olduğunu belirtti.

    "MANDA SÜTÜ DAHA DEĞERLİ"

    "MANDA SÜTÜ DAHA DEĞERLİ"

    Hayvanlarının doğada beslendiğini ve sütünün bu nedenle lezzetli olduğunu anlatan Yalçın, manda sütünün koyun, keçi, sığır ve inek sütünden daha değerli olduğunu savundu.

    "GÜNDE 100 KİLOGRAM BİLE ÜRETEBİLSEK SATARIZ"

    "GÜNDE 100 KİLOGRAM BİLE ÜRETEBİLSEK SATARIZ"

    Bölgede manda sayısının azlığı nedeniyle süt talebinin arttığını ifade eden Yalçın, "Süt az olduğu için talebe yetişemiyoruz. Talep çok günde 100 kilogram bile üretebilsek satarız. Kırklareli, İstanbul, ve Tekirdağ'dan arayanlar çok oluyor. Bizim sütümüz organik olduğu için yoğun talep var. Kaymağı, peyniri, yoğurdu çok güzel oluyor." diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler:
    süt Besicilik manda
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