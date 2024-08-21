'Günde 100 kilo bile üretsek satarız' Yoğun talep var! Yetişemiyorlar

"GÜNDE 100 KİLOGRAM BİLE ÜRETEBİLSEK SATARIZ"

Bölgede manda sayısının azlığı nedeniyle süt talebinin arttığını ifade eden Yalçın, "Süt az olduğu için talebe yetişemiyoruz. Talep çok günde 100 kilogram bile üretebilsek satarız. Kırklareli, İstanbul, ve Tekirdağ'dan arayanlar çok oluyor. Bizim sütümüz organik olduğu için yoğun talep var. Kaymağı, peyniri, yoğurdu çok güzel oluyor." diye konuştu.