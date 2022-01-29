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Günlük burç yorumları: 29 Ocak Cumartesi günü tüm burç yorumları!

29.01.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 29 Ocak Cumartesi günü aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

29 Ocak Cumartesi yani ayın yirmi dokuzuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

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Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 29 Ocak Cumartesi günlük burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI (29.01.2022)

1-KOÇ

1-KOÇ
Sorumluluk sahibi Koç burçları, hedeflerine bir adım daha yaklaşacak planlar için hazırlık yapabilir. Evrenden size gelen her şeyi yapabilirim enerjisi sizi harekete geçiriyor. Koç burçları artık geleceğe bakıyor. Gözünüz yükseklerde; evrene güvenin ve isteyin!

2-BOĞA

2-BOĞA
Son zamanlarda üzerinizden atamadığınız ürkekliği geride bırakma zamanı geldi sevgili Boğa burçları. Ruhen kendinizi çok iyi hissedeceksiniz ve şans sizinle olacak. Bugün belki piyango bileti almayı düşünebilirsiniz. Hoş sürprizler günün ilerleyen saatlerinde sizi bekliyor.

3-İKİZLER

3-İKİZLER
İkizler burçları bugün işler sizin için biraz sıkıntılı geçebilir. İhtiyaçlarınıza öncelik verin. Bugün belki de biraz dışarıya karşı bencil davranabilirsiniz. Duygusal olarak başkalarına ayıracak vaktiniz olmayabilir. Kulağa çok eğlenceli gelmeyen davetleri geri çevirdiğiniz için kendinizi suçlu hissetmeyin; sadece kalbinin mutlu olacağı yere git.

4-YENGEÇ

4-YENGEÇ
Son zamanlarda ilişkiler ve finansal konularda sıkıntı çeken Yengeç burçları biraz daha sabretmeniz gerekebilir. Enerjinizi doğru yere kanalize etmelisiniz. Eğer bir ortaklığınız varsa, şu sıra işlerin üzerinde ekstra durmalısınız. Hesap karışıklıkları, planlama hataları yapabilirsiniz. Şu anda bekarsanız şans eseri bir karşılaşma sonrasında yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Başı bağlı Yengeç burçları ise sevgilisinin kollarında geçireceği akşamın hayaliyle yaşıyor.

5-ASLAN

5-ASLAN
Sevgili Aslan burçları bu aralar çok proaktif davranıyor olabilirsiniz. Vücudunuzdaki enerji patlamasını dizginlemek için belki biraz spor yapmalısınız. Girişeceğiniz fiziksel aktiviteler belki de beklediğiniz ilhamın size gelmesini sağlayabilir. Gün sona ererken, kendinizi şımarttığınızdan emin olun.
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