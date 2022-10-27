Hafif ticari aracın kamyona çarptığı kazada karı koca ağır yaralandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın, kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, hafif ticari araçta bulunan karı koca ağır yaralandı.

Kaza, Ankara-İzmir E96 Kara Yolu, Demirci Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula istikametinden, Salihli yönüne doğru gitmekte olan İbrahim Tümer (70) yönetimindeki 35 N 5407 plakalı hafif ticari araç, Muzaffer Ü. (65) idaresindeki 03 VS 686 plakalı kamyona ışıklı kavşakta arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atarak şarampole devrilen araçta bulunan sürücü ve eşi Hatice Tümer’i (70) sıkıştıkları yerden Manisa İtfaiye Daire Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri çıkardı. Olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından yaralı sürücü ve eşi, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili çalışma başlatılırken, 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.