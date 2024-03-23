HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hafta başından itibaren tüm yurtta görülecek 'Soğuk damla...' Prof. Dr. Orhan Şen 'toz taşınımı' haberlerine açıklama getirdi! Meteoroloji'den son dakika 23 - 27 Mart hava durumu

Hafta başından itibaren tüm yurtta görülecek 'Soğuk damla...' Prof. Dr. Orhan Şen 'toz taşınımı' haberlerine açıklama getirdi! Meteoroloji'den son dakika 23 - 27 Mart hava durumu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
23.03.2024 09:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar ve yağmur devam edecek mi? Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşecek mi yükselecek mi? Tüm yurtta vatandaşlar meteorolojik gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Bir süredir mevsim normalleri dışında seyreden hava durumu nedeniyle herkes gelişmeleri merak ediyor. Beklenenden sıcak geçen günlerin ardından yurdun belirli bölgelerinde yağmur ve kar yağışı görüldü. Meteoroloji, son hava durumu raporunu paylaşırken Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumu tahminlerini aktardı.

Bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl? Kar ve yağmur var mı? Sıcaklıklar yükselecek mi? Bir süredir sıcaklıklar yüksek seyrederken ve yağış görülmezken son günlerde yurdun belirli bölgelerinde kuvvetli yağmur ve kar etkili oldu. Meteorolojik gelişmeler nedeniyle vatandaşlar, hava durumu tahminlerine ilişkin gelişmeleri merakla takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son hava durumu raporu geldi. Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen de son tahminlerini paylaştı ve dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte son dakika 23 Mart Cumartesi il il hava durumu tahminleri...

ORHAN ŞEN AÇIKLADI! "PAZARTESİ BATIYA YAĞMUR GELİR"

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün cumartesi Doğu Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğuda yağış var. İç kesimlerde kar güneydoğu ve kıyılarda yağmur şeklinde. Siirt ve Artvin'de kar yoğun. Batıda sıcaklık 2-3 derece yükseliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı var. Yarın yağış yok. Pazartesi batıya yağmur gelir." dedi.

o1

"HAFTA BAŞINDAN İTİBAREN TÜM ÜLKEDE SICAKLAR YÜKSELİYOR"

Şen bir sonraki paylaşımında "Bugünden itibaren 3-4 gündür etkili olan "soğuk damla" yarın yurdu terk ediyor. Önce batı sonra hafta başından itibaren tüm ülkede sıcaklar yükseliyor. Çarşamba gününden itibaren bahar değerlerini geçer.
Bugün İstanbul 12, İzmir 19, Antalya 20, Ankara hafif kar yağışlı 6 C." ifadelerini kullandı.

o2

"TOZ TAŞINIMI YOK"

Şen ayrıca toz taşınımı haberleriyle ilgili de açıklama yaparak 'Ortalıkta "Türkiye'ye Afrika'dan yoğun toz geliyor' diye haber dolaşıyor. Böyle bir toz taşınımı yok. Halkı tedirgin etmemek gerek. Bu aylarda genelde sahra çölünden toz gelir ama bu günlerde yok. Olursa buradan ben size yazarım." dedi.

o3

"SOĞUK DAMLA ÜLKEYİ TERK EDİYOR"

Şen son olarak "Soğuk damla" ülkeyi terk ediyor" diye paylaşım yaptı.

o4

Yerel Seçim 2024

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Ankara çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Anadolu’nun doğusu, Siirt çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Marmara ile doğu kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu’nun doğusu, Siirt çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güneydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 18°C Parçalı bulutlu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Orhan Şen
En Çok Okunan Haberler
Gizli kanserin 3 belirtisinden biri varsa hastaneye koşun!

Gizli kanserin 3 belirtisinden biri varsa hastaneye koşun!

Rusya'daki saldırı sonrası akıllara o oyun geldi! Call of Duty'deki sahne gerçek oldu

Rusya'daki saldırı sonrası akıllara o oyun geldi! Call of Duty'deki sahne gerçek oldu

TFF'den Süper Kupa açıklaması: Tarih belli oldu

TFF'den Süper Kupa açıklaması: Tarih belli oldu

Yönetim dondu kaldı! Trabzon'da yaşananlar sonrası karar: Benim için burası bitti

Yönetim dondu kaldı! Trabzon'da yaşananlar sonrası karar: Benim için burası bitti

Türk ve Afrikalı öğrencilerle ilgili 'cinsel ilişki' iddiası ortalığı karıştırdı

Türk ve Afrikalı öğrencilerle ilgili 'cinsel ilişki' iddiası ortalığı karıştırdı

AK Partili adaya ve ailesine tekme tokat saldırı! Şehirde sükûnet çağrısı yapıldı

AK Partili adaya ve ailesine tekme tokat saldırı! Şehirde sükûnet çağrısı yapıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.