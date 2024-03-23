Hafta başından itibaren tüm yurtta görülecek 'Soğuk damla...' Prof. Dr. Orhan Şen 'toz taşınımı' haberlerine açıklama getirdi! Meteoroloji'den son dakika 23 - 27 Mart hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl? Kar ve yağmur var mı? Sıcaklıklar yükselecek mi? Bir süredir sıcaklıklar yüksek seyrederken ve yağış görülmezken son günlerde yurdun belirli bölgelerinde kuvvetli yağmur ve kar etkili oldu. Meteorolojik gelişmeler nedeniyle vatandaşlar, hava durumu tahminlerine ilişkin gelişmeleri merakla takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son hava durumu raporu geldi. Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen de son tahminlerini paylaştı ve dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte son dakika 23 Mart Cumartesi il il hava durumu tahminleri...

ORHAN ŞEN AÇIKLADI! "PAZARTESİ BATIYA YAĞMUR GELİR"

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün cumartesi Doğu Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğuda yağış var. İç kesimlerde kar güneydoğu ve kıyılarda yağmur şeklinde. Siirt ve Artvin'de kar yoğun. Batıda sıcaklık 2-3 derece yükseliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı var. Yarın yağış yok. Pazartesi batıya yağmur gelir." dedi.

"HAFTA BAŞINDAN İTİBAREN TÜM ÜLKEDE SICAKLAR YÜKSELİYOR"

Şen bir sonraki paylaşımında "Bugünden itibaren 3-4 gündür etkili olan "soğuk damla" yarın yurdu terk ediyor. Önce batı sonra hafta başından itibaren tüm ülkede sıcaklar yükseliyor. Çarşamba gününden itibaren bahar değerlerini geçer.

Bugün İstanbul 12, İzmir 19, Antalya 20, Ankara hafif kar yağışlı 6 C." ifadelerini kullandı.

"TOZ TAŞINIMI YOK"

Şen ayrıca toz taşınımı haberleriyle ilgili de açıklama yaparak 'Ortalıkta "Türkiye'ye Afrika'dan yoğun toz geliyor' diye haber dolaşıyor. Böyle bir toz taşınımı yok. Halkı tedirgin etmemek gerek. Bu aylarda genelde sahra çölünden toz gelir ama bu günlerde yok. Olursa buradan ben size yazarım." dedi.

"SOĞUK DAMLA ÜLKEYİ TERK EDİYOR"

Şen son olarak "Soğuk damla" ülkeyi terk ediyor" diye paylaşım yaptı.





