Hafta başından itibaren tüm yurtta görülecek 'Soğuk damla...' Prof. Dr. Orhan Şen 'toz taşınımı' haberlerine açıklama getirdi! Meteoroloji'den son dakika 23 - 27 Mart hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl? Kar ve yağmur var mı? Sıcaklıklar yükselecek mi? Bir süredir sıcaklıklar yüksek seyrederken ve yağış görülmezken son günlerde yurdun belirli bölgelerinde kuvvetli yağmur ve kar etkili oldu. Meteorolojik gelişmeler nedeniyle vatandaşlar, hava durumu tahminlerine ilişkin gelişmeleri merakla takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son hava durumu raporu geldi. Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen de son tahminlerini paylaştı ve dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte son dakika 23 Mart Cumartesi il il hava durumu tahminleri...
Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün cumartesi Doğu Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğuda yağış var. İç kesimlerde kar güneydoğu ve kıyılarda yağmur şeklinde. Siirt ve Artvin'de kar yoğun. Batıda sıcaklık 2-3 derece yükseliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı var. Yarın yağış yok. Pazartesi batıya yağmur gelir." dedi.
Şen bir sonraki paylaşımında "Bugünden itibaren 3-4 gündür etkili olan "soğuk damla" yarın yurdu terk ediyor. Önce batı sonra hafta başından itibaren tüm ülkede sıcaklar yükseliyor. Çarşamba gününden itibaren bahar değerlerini geçer.
Bugün İstanbul 12, İzmir 19, Antalya 20, Ankara hafif kar yağışlı 6 C." ifadelerini kullandı.
Şen ayrıca toz taşınımı haberleriyle ilgili de açıklama yaparak 'Ortalıkta "Türkiye'ye Afrika'dan yoğun toz geliyor' diye haber dolaşıyor. Böyle bir toz taşınımı yok. Halkı tedirgin etmemek gerek. Bu aylarda genelde sahra çölünden toz gelir ama bu günlerde yok. Olursa buradan ben size yazarım." dedi.
Şen son olarak "Soğuk damla" ülkeyi terk ediyor" diye paylaşım yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Ankara çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Anadolu’nun doğusu, Siirt çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Marmara ile doğu kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu’nun doğusu, Siirt çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güneydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 16°C Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
MERSİN °C, 18°C Parçalı bulutlu