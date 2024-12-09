Hamile olduğunu sandılar! Karnından çıkanı gören uzaylıya benzetti: Tam 19 kilo!

19 kiloluk bir tümörü alınan bir kadın, iki hafta içinde aniden hastalandıktan sonra kadınlara vücutlarını dinlemeleri konusunda uyarıda bulundu. Shannan Watkins, başlangıçta şiddetli adet sancıları çektiğine inandı, ancak durumu kötüleşip karnı şişmeye başlayınca annesi onu acil servise götürdü.
Bir otelde çalışan 26 yaşındaki kadın, IBS'si olabileceğinden şüpheleniyordu ve bu yılın mayıs ayında yumurtalık kanseri teşhisi konduğunda adeta şok oldu. Kendisi ve annesi Emma'nın, acil serviste verdikleri kan testlerinde anormal bir şey çıkmamasının ardından başka bir hastanedeki tıbbi personelden bir tarama yapmalarını istedi.
Shannan, "Sabah 11.30 civarında acil servise vardım ve ancak saat 4'te BT taraması yaptırdım ve kitle ortaya çıktı. Karnım o kadar büyüktü ki ilk başta hamile olduğumu düşündüler, ancak olmadığımı biliyordum ve orada hamilelik testleri yaptırdım, sonuçlar negatif çıktı." dedi.
Wales Online'ın haberine göre, "Hissi tarif edemiyorum. Bağırsaklarım eziliyordu ve düzgün nefes alamıyordum." diyen Shannan aynı gün hastaneye kaldırıldı ve iki hafta sonra dört saat süren bir operasyonla karnından 19 kilogram ağrılığında devasa tümörü çıkarıldı.
İşlemde, cerrahlar Shannan'ın yumurtalıklarından birini ve fallop tüpünü çıkarmak zorunda kaldılar ve bu da onun karnında yara izi bıraktı. O zamandan beri, gelecekteki doğurganlık ihtiyaçları için bir önlem olarak sağlıklı tarafındaki bazı yumurtaları dondurdu.
Biyopsi alındıktan sonra tümörün içinde kanser çıktı ve önlem amaçlı kemoterapi seansı aldı.
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