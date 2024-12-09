Hamile olduğunu sandılar! Karnından çıkanı gören uzaylıya benzetti: Tam 19 kilo!

İşlemde, cerrahlar Shannan'ın yumurtalıklarından birini ve fallop tüpünü çıkarmak zorunda kaldılar ve bu da onun karnında yara izi bıraktı. O zamandan beri, gelecekteki doğurganlık ihtiyaçları için bir önlem olarak sağlıklı tarafındaki bazı yumurtaları dondurdu.