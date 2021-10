Hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi? Sağlık Bakanlığı açıkladı! Hamileler ne zaman aşı olmalı?

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Rehberi'ne, aşıların hamilelik öncesi veya hamileliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabileceğine ilişkin çalışma sonuçlarını içeren yeni bilgiler ekledi.

Kovid-19 Rehberi'nin "KOVID-19 Solunum Sistemi Hastalıklarının Yaygın Olduğu Dönemde Sağlık Kuruluşlarında Gebe Takibi" bölümünde yapılan güncellemede "Gebelikte inaktif ve mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde, gebelere aşı uygulaması tavsiye edilmektedir. Aşılar, gebelik öncesinde ve gebeliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabilir. DSÖ, onay verdiği SARS-CoV-2 aşılarının gebelere de yapılmasını önermektedir. Ayrıca ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi CDC ve American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) de gebeler, emzirenler ve gebelik planlayanlara, Kovid-19 aşılarını önermektedir." bilgisi eklenerek paylaşıldı.