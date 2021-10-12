HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi? Sağlık Bakanlığı açıkladı! Hamileler ne zaman aşı olmalı?

Hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi? Sağlık Bakanlığı açıkladı! Hamileler ne zaman aşı olmalı?

12.10.2021 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamilelerin aşı olup olmaması gerektiği gebe vatandaşlar ve aileleri tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını devam ederken anne adaylarının odaklandığı konulardan olan aşı konusuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Peki hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi? Hamileler ne zaman aşı olmalı? İşte Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması ve merak edilenler...

Hamilelerin aşı olup olmaması gerektiği araştırılmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını sürecinde aşı olmak isteyen pek çok gebe vatandaş hamilelelikte koronavirüs aşının bir zararı olup olmayacağını araştırmaya koyuldu. Peki hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi?

HAMİLELER AŞI OLABİLİR Mİ?

Hamileler koronavirüs aşısı olmalı mı sorusu merak edilirken Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Rehberi'ne, aşıların hamilelik öncesi veya hamileliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabileceğine ilişkin çalışma sonuçlarını içeren yeni bilgiler ekledi.

GEBELİKTE AŞILAMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

GEBELİKTE AŞILAMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Covid-19'un hamilelerde daha ağır seyrettiğini ifade eden Bakanlık, gebelikte aşılamanın kordon kanı ve anne sütüne koruyucu antikor geçişini sağlayacağını söyledi.
Kovid-19 Rehberi'nin "KOVID-19 Solunum Sistemi Hastalıklarının Yaygın Olduğu Dönemde Sağlık Kuruluşlarında Gebe Takibi" bölümünde yapılan güncellemede "Gebelikte inaktif ve mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde, gebelere aşı uygulaması tavsiye edilmektedir. Aşılar, gebelik öncesinde ve gebeliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabilir. DSÖ, onay verdiği SARS-CoV-2 aşılarının gebelere de yapılmasını önermektedir. Ayrıca ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi CDC ve American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) de gebeler, emzirenler ve gebelik planlayanlara, Kovid-19 aşılarını önermektedir." bilgisi eklenerek paylaşıldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den önemli uyarı! Hızı saatte 75 km'yi bulacak

Meteoroloji'den önemli uyarı! Hızı saatte 75 km'yi bulacak

Ankara'da bulundu! Çalışmalar durdu, polise haber verildi

Ankara'da bulundu! Çalışmalar durdu, polise haber verildi

Kriz kâhininden gelişmiş ülkelere çarpıcı uyarı

Kriz kâhininden gelişmiş ülkelere çarpıcı uyarı

Kanınız donacak! İşte o iddia

Kanınız donacak! İşte o iddia

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Son anket ortalığı karıştırdı: AK Parti beğenmeyince...

Son anket ortalığı karıştırdı: AK Parti beğenmeyince...

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'e taşındı

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'e taşındı

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.