Hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi? Sağlık Bakanlığı açıkladı! Hamileler ne zaman aşı olmalı?

Hamilelerin aşı olup olmaması gerektiği araştırılmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını sürecinde aşı olmak isteyen pek çok gebe vatandaş hamilelelikte koronavirüs aşının bir zararı olup olmayacağını araştırmaya koyuldu. Peki hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi?

HAMİLELER AŞI OLABİLİR Mİ?

Hamileler koronavirüs aşısı olmalı mı sorusu merak edilirken Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Rehberi'ne, aşıların hamilelik öncesi veya hamileliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabileceğine ilişkin çalışma sonuçlarını içeren yeni bilgiler ekledi.

GEBELİKTE AŞILAMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ Covid-19'un hamilelerde daha ağır seyrettiğini ifade eden Bakanlık, gebelikte aşılamanın kordon kanı ve anne sütüne koruyucu antikor geçişini sağlayacağını söyledi.