Hayalini kızlarıyla hayata geçirdi, hikâyeyi öğrenenlerin aklına "Dangal" geldi! Hindistan yapımı ünlü film, Türkiye'de gerçek oldu

"BOKS, DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ BİR SPOR DEĞİL"

Toplumdaki güçlü erkek hakimiyeti algısı nedeniyle boksu sadece erkeklerin yapabileceğini düşüncesinin aksine kız çocuklarının da bu sporda başarılı olabileceğini göstermek için daha sonra dünyaya gelen kızlarını da boksa yönlendirdiğini vurgulayan Bozkurt, "Boks, dışarıdan göründüğü gibi kavga, dövüş, vurma, kırma gibi bir spor değil. Boksun fizyoloji, psikomotor, anatomi, beslenme, iletişim, teknik, taktik, algılama, hızlı karar verme gibi bilimsel yönleri de var. Çoğu branş da aslında bünyesinde bu özellikleri barındırıyor." dedi.