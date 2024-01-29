Hem CHP hem Saadet Partisi eski AK Partili bakanı aday yapmak istedi! İkisini de reddetti

31 Mart'ta Türkiye bir kez daha sandık başına gidecek. Yerel yöneticilerini belirleyecek olan vatandaşlar kentlerindeki aday isimleri yakından takip ediyor. Aday belirleme sürecinde sona yaklaşılırken bazı sürpriz isimler gündeme gelmeye devam ediyor.
Son dikkat çeken gelişme Ordu'da yaşandı. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a iki parti teklif götürdü. Hem sosyal demokrat geçmişi hem de AK Parti geçmişi olan Günay iki teklifi de kabul etmediğini belirtti.
Kararı sosyal medya hesabından duyuran Günay şu ifadeleri kullandı;
Geçen hafta CHP Ordu İl Başkanı, milletvekilleri ve sayın Genel Başkan, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için öneride bulunmak nezaketi gösterdiler. Ardından birçok hemşehrim de bu öneriyi paylaştı. Bir ay kadar önce Ordu’da Saadet Partisi İl Başkanı meslektaşım da bir heyetle ziyaretime gelmiş, ‘ortak adaylık’ konusunda düşüncemi sorma nezaketi göstermişti. Tümüne teşekkür ederim. Ben, 10 yıldır, yanlışlara itiraz etmenin bedeli olarak yine bağımsızım.
Hiçbir partiyle ilgim yok; buna karşılık hemen her çevreden, partiden dostlarım, arkadaşlarım var. Bu öneri, geçen bahar ülkemizin ‘tarafsız - bağımsız bir ortak isme’ ihtiyacı varken gelseydi, sanırım daha anlamlı olurdu.
Şimdi bu saatte, bir parti kalıbına girebileceğimi, ‘hak, adalet ve demokrasi’ anlayışımın mevcut partilerin sınırlarına sığabileceğini sanmıyorum. Yine de, iyi niyetle bu öneriyi dile getiren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim.