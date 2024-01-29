Hem CHP hem Saadet Partisi eski AK Partili bakanı aday yapmak istedi! İkisini de reddetti

'BAĞIMSIZLIK' VURGUSU

Geçen hafta CHP Ordu İl Başkanı, milletvekilleri ve sayın Genel Başkan, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için öneride bulunmak nezaketi gösterdiler. Ardından birçok hemşehrim de bu öneriyi paylaştı. Bir ay kadar önce Ordu’da Saadet Partisi İl Başkanı meslektaşım da bir heyetle ziyaretime gelmiş, ‘ortak adaylık’ konusunda düşüncemi sorma nezaketi göstermişti. Tümüne teşekkür ederim. Ben, 10 yıldır, yanlışlara itiraz etmenin bedeli olarak yine bağımsızım.