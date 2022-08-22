Her şey bir bitkiye rastlamasıyla başladı... Muğla'da yeni bir yabani soğan türü keşfedildi: "Muğla Soğanı"

Muğla'da yaşayan ve bitkiler üzerine amatör çalışmalar yapan Ayhan Toprak, bir bölümü Denizli sınırları içinde olan Sandras Dağı'nın Köyceğiz ilçesi kesimindeki 2 bin 200-2 bin 250 metre rakımlı Çiçek Baba zirvesinde, farklı olduğunu düşündüğü bir bitkiye rastladı.