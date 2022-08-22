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Her şey bir bitkiye rastlamasıyla başladı... Muğla'da yeni bir yabani soğan türü keşfedildi: "Muğla Soğanı"

22.08.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da yeni yabani soğan türü keşfedildi. Sandras Dağı'nda bulunan yeni yabani soğan türüne "Muğla soğanı" ismi verildi. Yeni yabani soğan türü, Muğla'da yaşayan Ayhan Toprak'ın farklı olduğunu düşündüğü bir bitkinin fotoğraflarını Ege Üniversitesi (EÜ) Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım'a ulaştırması ve Yıldırım ve ekibinin katkı sağlamasıyla bilim dünyasına kazandırıldı.

Muğla'da yaşayan ve bitkiler üzerine amatör çalışmalar yapan Ayhan Toprak, bir bölümü Denizli sınırları içinde olan Sandras Dağı'nın Köyceğiz ilçesi kesimindeki 2 bin 200-2 bin 250 metre rakımlı Çiçek Baba zirvesinde, farklı olduğunu düşündüğü bir bitkiye rastladı.

MUĞLA'DA YENİ YABANİ SOĞAN TÜRÜ BÖYLE KEŞFEDİLDİ

Toprak, bitkiye ait detaylı fotoğrafları, EÜ Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım'a ulaştırdı.
Yıldırım, yaptığı araştırma sonucunda bitkinin literatürde kaydının olmadığını belirledi.
Yüksek lisans öğrencisi Seval Erdem ve doktora öğrencisi Tuğkan Özdöl'ün de dahil olduğu saha ve laboratuvar çalışmasının ardından hazırlanan "Muğla soğanı" konulu bilimsel makale, Finlandiya merkezli uluslararası hakemli dergi Annales Botanici Fennici'de yayımlandı.
Bilim dünyasına kazandırılan bitkiye Türkçe isim olarak, "Muğla soğanı" adı verildi. Bitkinin bilimsel ismi keşfi yapan Ayhan Toprak'a atıfla "Allium ayhan-toprakii Yıldırım" oldu.

"SANDRAS BİYOÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN OLDUKÇA ÖNEMLİ"

"SANDRAS BİYOÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN OLDUKÇA ÖNEMLİ"
Prof. Dr. Hasan Yıldırım, Muğla soğanın keşfi ile Türkiye'de bulunan endemik soğan sayısının 120'ye, Türkiye'deki soğan türünün de 225'e yükseldiğini söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
soğan Ege Üniversitesi Muğla
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