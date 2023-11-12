'Her şeyim' dediği lüks otomobiline yapılanları istasyon görevlisinin söylemesiyle öğrendi! "Böyle bir olay ilk defa başıma geliyor"

"O ZAMAN ÖĞRENDİM VE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Yazan kişinin bunu neden yaptığını anlayamadığını belirten Hasan Küçükgüzel tepkisini ise şöyle dile getirdi:

“Aşkını mı ilan etti bilemiyorum. Görünce şaşırdım. Petrole yakıt almaya gitmiştim. İstasyon görevlisi, "Aracın arkasına kazıyarak yazı yazılmış gördün mü?" dedi. O zaman öğrendim ve çok şaşırdım. Sonra arkadaşlarıma sordum, biliyor musunuz? diye.