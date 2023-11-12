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'Her şeyim' dediği lüks otomobiline yapılanları istasyon görevlisinin söylemesiyle öğrendi! "Böyle bir olay ilk defa başıma geliyor"

12.11.2023 11:57 | Son Güncelleme:
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Antalya’da Hasan Hüseyin Küçükgüzel, 'her şeyim' dediği lüks otomobiline yapılanları görünce hayatının şokunu yaşadı. Araç sahibi Küçükgüzel, aracına yapılanları ise petrol istasyonunda görevli kişinin söylemesiyle öğrendi. Moralinin çok bozuk olduğunu belirten araç sahibi, "Böyle bir olay ilk defa başıma geliyor" ifadelerini kullandı.

Olay Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Park halindeki otomobilin kaportasına kesici alet ile 'Azram', camına ise 'Figen' isimlerini yazdılar! Araç sahibi Hasan Hüseyin Küçükgüzel gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını belirtti.


Günün önemli manşetleri

"CAMA YAZDINIZ, NEDEN KAPORTAYA YAZI YAZIYORSUNUZ?"

Aracına yapılanları petrol istasyonunda görevli kişinin söylemesiyle öğrendiğini anlatan Küçükgüzel şöyle konuştu:

"Böyle bir olay ilk defa başıma geliyor. Cama yazdınız, neden kaportaya yazı yazıyorsunuz? Azram, Figen yazmışlar. Yazık ya biz buna para verdik, ucuz bir araba değil.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Bıçakla kazımışlar gördüğüm kadarıyla. Bayağı derin yazmışlar, rezalet bir durum. Bu işin peşini bırakmayacağım ve şikayetçi olacağım bunu yapanlardan."

"O ZAMAN ÖĞRENDİM VE ÇOK ŞAŞIRDIM"

"O ZAMAN ÖĞRENDİM VE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Yazan kişinin bunu neden yaptığını anlayamadığını belirten Hasan Küçükgüzel tepkisini ise şöyle dile getirdi:

“Aşkını mı ilan etti bilemiyorum. Görünce şaşırdım. Petrole yakıt almaya gitmiştim. İstasyon görevlisi, "Aracın arkasına kazıyarak yazı yazılmış gördün mü?" dedi. O zaman öğrendim ve çok şaşırdım. Sonra arkadaşlarıma sordum, biliyor musunuz? diye.

"ARABA BENİM HER ŞEYİM"

"ARABA BENİM HER ŞEYİM"

Ne Azra ne Figen diye birini tanımıyorum. Moralim çok bozuldu. Çünkü araba benim her şeyim"

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya araba
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