Her tartışmada ayrılmak isteyen partnerinizin aslında söylemek istediği şey

Partnerinizin her tartışmada ayrılmak istemesi, aslında duygusal olarak bağlı olmadığını veya problemleri çözmek için çaba göstermek istemediğini gösterebilir. Bu, ilişkinin geleceği için önemli bir uyarıdır. İletişim ve anlayış eksikliği, ilişkinin sürdürülebilirliğini tehdit edebilir. Bu nedenle, ilişkinin temel sorunlarını açıkça konuşmak ve gerektiğinde dış destek almak önemlidir. İşte her tartışmada ayrılmak isteyen partnerinizin aslında söylemek istediği şeyler...
Her tartışmada ayrılmak istediğini söyleyen kişi amacı ayrılmak değildir bir kaçış olarak düşünür korkulardan kaygılardan arınmak için anlık bir şekilde bilinçsiz bir şekilde yapar. Ve aslında şunları söylemek istiyor...
1) İlişki de yaşadığımız sorunlar beni stresli biri yapıyor ve ben bununla yaşayamıyorum çözemiyorum kendimi yorgun hissediyorum tahammülüm yok.
2) İstek ve beklentilerimi görmezden geliyorsun ve buna dayanamıyorum çünkü senin beni ciddiye almana ihtiyacım var beni umursa istiyorum.
3) Beni bir süredir anlamanı istiyorum ama sanki aynı frekansta değiliz ve sen beni anlamıyorsun bende sana kendimi anlatamıyorum.
Ve son olarak ayrılmak istiyorum çünkü bi tepki yaratmak istiyorum beni kaybetmekten kork yada beni sevdiğini ve benden vazgeçmediğini duymaya çaba görmeye ihtiyacım var. Sadece anlaşılmak istiyorum.
Eğer bu sorunu yaşıyorsanız partnerinizi anlamaya dinlemeye ve özen göstermeniz gerekiyor anlamanızı veya görmenizi istediği bir duygu var mutlaka.
”Ayrılmak/Ayrılık kelimesi ilişkiyi son derece yıpratan bir kelimedir sürekli kullanılması ilişkiyi yıpratır böyle bir alışkanlığınız var ise bırakmaya çalışın.