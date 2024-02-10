Her tartışmada ayrılmak isteyen partnerinizin aslında söylemek istediği şey

Ve son olarak ayrılmak istiyorum çünkü bi tepki yaratmak istiyorum beni kaybetmekten kork yada beni sevdiğini ve benden vazgeçmediğini duymaya çaba görmeye ihtiyacım var. Sadece anlaşılmak istiyorum.

Eğer bu sorunu yaşıyorsanız partnerinizi anlamaya dinlemeye ve özen göstermeniz gerekiyor anlamanızı veya görmenizi istediği bir duygu var mutlaka.

”Ayrılmak/Ayrılık kelimesi ilişkiyi son derece yıpratan bir kelimedir sürekli kullanılması ilişkiyi yıpratır böyle bir alışkanlığınız var ise bırakmaya çalışın.

