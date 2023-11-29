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'Herkes bunu çöpe atıyor! Faydasını duyanlar şaşkına dönüyor' Kimsenin aklına gelmezdi! Etkilerini tek tek sıraladı

29.11.2023 11:52 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de aktarlık yapan Koray Özkılıç, yaz aylarında çöpe atılan kiraz saplarının güçlü bir idrar söktürücü olmanın yanında böbrek taşları ve idrar yolları enfeksiyonunun engellenmesine fayda sağladığını söyledi. Özkılıç, "Herkes bunu çöpe atıyor. Ancak faydasını duyanlar şaşkına dönüyor" derken kiraz sapının yararlarını tek tek sıraladı. Peki, kiraz sapının faydaları nelerdir? İşte meyvesi tüketildikten sonra hiç düşünmeden çöpe atılan kiraz saplarının o şaşırtan etkileri...

Odunpazarı ilçesi Taşbaşı Caddesi’nde uzun yıllardır aktarlık yapan Koray Özkılıç, kiraz sapının faydalarını anlattı. "Herkes bunu çöpe atıyor. Ancak faydasını duyanlar şaşkına dönüyor" diyen Özkılıç, “Kiraz sapı ne işe yarar diye düşünüldüğünde kirazın faydaları ile ilgili bilgiler akla gelir. Düzenli tüketim sonrası vücutta bulunan ödemi atmaya yardımcı olan, idrar yolları üzerinde gelişebilecek olan enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan kiraz sapı, aynı zamanda böbrek taşlarının önlenmesinde ve vücuttan atılmasında da son derece etkilidir” dedi.

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HERKESİN ÇÖPE ATTIĞI KİRAZ SAPININ FAYDALARINI ANLATTI

Özkılıç, kiraz sapının düzenli tüketimle böbrekte kum ve taş oluşmasını engellediğini, doğru tüketildiğinde stres ve depresyon gibi konularda fayda göstererek uykuya dalmayı kolaylaştırdığını ifade ederek şunları söyledi: “Böbrek ve idrar yollarının temizlenmesine iltihap oluşumunu engelleyerek yardımcı olur. İdrar yollarında oluşabilecek enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
Vücudun ödemden arınmasını destekler. Toksinlerin uzaklaşmasını sağlayarak detoks görevi görür. İçeriğinde bulunan potasyum sayesinde doğal idrar söktürücüdür. Leke, sivilce, siyah nokta gibi cilt sorunlarını ortadan kaldırmaya yardımcıdır. Düzenli tüketim sonrasında böbrekte kum ve taş oluşmasını engeller. Doğru tüketildiğinde stres ve depresyon gibi konularda fayda göstererek uykuya dalmayı kolaylaştırır. Yağ ve vücuda direnç metabolizması sağlar. Regl döneminde hormon değişiklikleriyle birlikte meydana gelen şişkinliklerin ve ağrıların azalmasında etkili rol oynar.”

KİRAZ SAPI NASIL TÜKETİLMELİ?

KİRAZ SAPI NASIL TÜKETİLMELİ?
Özkılıç, kiraz sapının nasıl tüketilmesi gerektiği hakkında da bilgi verdi. Aktar Özkılıç, “Kiraz sapı çayı tüketimi için belirli bir zamandan bahsetmek doğru olmaz. Çünkü kiraz sapı çayı gün içinde istenildiği zaman tüketilebilir. Ancak ödem atıcı ve idrar söktürücü içeriği nedeniyle bu çayın aç karnına içilmesinin genel bir tavsiye olduğu bilinir” dedi.

KİRAZ SAPI NASIL DEMLENMELİ?

KİRAZ SAPI NASIL DEMLENMELİ?
Özkılıç, "Aktarlarda bulunabilen kiraz sapını kendiniz de aldığınız kirazın saplarını iyice yıkayıp kuruttuktan sonra elde edebilirsiniz. Kiraz sapı tarifi şöyledir: Suyu kaynatın, bir tutam kiraz sapını kaynatılan suyun içine ekleyerek 5-10 dakika demlemeye bırakın. Demleme işlemini kaynatmadan yapın. Ilıdıktan sonra kiraz sapı çayı tüketilebilir” şeklinde konuştu. (İHA)
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