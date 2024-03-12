HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Herkes 'İstanbul depremi'nden korkarken Prof. Gökçeoğlu başka 5 ile dikkat çekti: Tamamı ciddi şekilde etkilenir

Herkes 'İstanbul depremi'nden korkarken Prof. Gökçeoğlu başka 5 ile dikkat çekti: Tamamı ciddi şekilde etkilenir

12.03.2024 15:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ın ilk saatlerinde yaşanan yıkıcı depremin ardından Türkiye deprem gündeminden kopamıyor. En çok korkulan şehir ise Türkiye'nin megakenti İstanbul. Olası deprem senaryoları gün gün konuşulmaya devam ederken Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu başka bir noktaya dikkat çekti. "Hep 'İstanbul İstanbul' deniyor ama" diyen Gökçeoğlu 5 şehrin daha adını vererek, "Tamamı ciddi oranda etkilenir" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, olası Marmara depreminde her zaman İstanbul'un gündeme geldiğini ancak depremin bölge illerinin tamamını etkileme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Gökçeoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zarar verme potansiyeline sahip doğa olaylarının, yapılaşma ve planlamadaki yanlışlar, mühendislik prensiplerinin yeterince veya hiç dikkate alınmaması sonucu afete dönüştüğünü vurguladı.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır
Anasayfa

"DOĞAL TEHLİKELERE DİKKAT"

Özellikle depremlerin, afete karşı hazırlıklarını tamamlamayan, yoğun yerleşik nüfus ve ekonomik aktiviteye sahip bölgelerde gerçekleşmesi sonucu kayıp ve zararların arttığına dikkati çeken Gökçeoğlu, nerede hangi doğal tehlikenin gelişebileceğinin farkında olunması gerektiğini söyledi.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Gökçeoğlu, "Bu farkındalığa göre yapacağımız planlamalarla, seçeceğimiz yerleşimlerle, yapacağımız binalarımızla, kamu ve hizmet binalarımızla, demir yolu, kara yolu, otoyol gibi ulaştırma yapılarımızla; bunların altyapı sistemlerini, elektrik, kanalizasyon, su sistemlerini buna göre planlar, projelendirir ve yaparsak hiçbir doğal tehlike bizim için afete dönüşmez. Ufak tefek kayıplarımız olabilir ama afete dönüşmez." dedi.

KIRILMAYAN İKİ SEGMENTTEN BİRİ MARMARA

KIRILMAYAN İKİ SEGMENTTEN BİRİ MARMARA

Karlıova'dan başlayıp Saros Körfezi'ne kadar giden Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun birçok segmentten oluştuğuna değinen Gökçeoğlu, bu segmentlerin neredeyse tamamının son yüzyılda kırıldığını dile getirdi.

Gökçeoğlu, kırılmayan iki segmentten birinin Marmara Denizi, diğerinin Bingöl-Erzincan arasındaki Yedisu segmenti olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bu ikisi üzerinde bilimsel olarak da teknik olarak da deprem beklentisi var. Depremin, Marmara Denizi'nde daha yakın zamanda olması muhtemel çünkü 1999 depreminden 3 ay sonra Düzce Depremi gerçekleşti. Oradaki segment de kırıldı. 1912'de Saros Depremi var. 1912 ile 1999 depremleri arasındaki bölge şu anda depreme hazır biçimde bekliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
deprem Bursa İstanbul Tekirdağ Marmara
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu…

Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu…

Altın fiyatlarını doğrudan etkiledi!

Altın fiyatlarını doğrudan etkiledi!

Netflix dizisi değil gerçek! Çete lideri 'Barbekü' ülkeyi ele geçirdi

Netflix dizisi değil gerçek! Çete lideri 'Barbekü' ülkeyi ele geçirdi

Herkes 'İstanbul depremi'nden korkarken Prof. Gökçeoğlu başka 5 ile dikkat çekti: Tamamı ciddi şekilde etkilenir

Herkes 'İstanbul depremi'nden korkarken Prof. Gökçeoğlu başka 5 ile dikkat çekti: Tamamı ciddi şekilde etkilenir

Dünya bu sır ölümü konuşuyor! Uçaklarda hata var demişti, ifade vermeden öldürüldü

Dünya bu sır ölümü konuşuyor! Uçaklarda hata var demişti, ifade vermeden öldürüldü

Vahşetin tanığı konuştu! 'Elinde bıçakla çıktı, üstü kan içindeydi...'

Vahşetin tanığı konuştu! 'Elinde bıçakla çıktı, üstü kan içindeydi...'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.